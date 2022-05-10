На официальной странице парламента Молдовы опубликован проект фракции блока коммунистов и социалистов о создании парламентской комиссии по расследованию с целью выяснения обстоятельств выдачи государственных гарантий и эмиссии национальной валюты в 2014-2015 годах, что в результате привело к банковскому мошенничеству.

Данная инициатива появилась после решения Конституционного суда, который установил, что правительство и НБМ выдали государственные гарантии на сумму более 14 миллиардов леев в нарушение Конституции.

Согласно документу, следственная комиссия должна опросить все ответственные государственные органы, проверить вовлеченные стороны и представить парламенту в течение 60 дней отчет об обстоятельствах выдачи государственных гарантий, а также эмиссии национальной валюты Национальным банком Молдовы на сумму 9,5 млрд леев и 5,34 млрд леев.

Напомним, на прошлой неделе депутаты БКС предложили создать комиссию по расследованию, которая выявила бы политиков, причастных к банковскому мошенничеству, но большинство ПДС отложило голосование.

“Мы предлагаем создать парламентскую комиссию по расследованию с установлением политических фигур, которые разработали и осуществили эти преступления, незаконные действия.

Речь идет о руководителях правительства, парламента, НБМ и тех институтов, которые либо скрыли эти незаконные действия, либо замолчали и ничего не сделали для предотвращения совершения этих преступлений. Комиссия определит роль лидеров политических партий, руководства парламента и правительства, а также тех, кто должен отвечать перед законом даже спустя 8 лет. Эти преступления не имеют срока давности, граждане, помимо того, что выплачивают долги за украденные миллиарды с процентами, ожидают справедливости и работы закона, а виновные должны быть привлечены к ответственности”, – заявил вице-председатель парламента Влад Батрынча, исполнительный секретарь ПСРМ.

Тогда предложение не было поддержано депутатами ПДС. Вице-председатель парламента Михай Попшой заявил, что с инициативой следует проконсультироваться во фракции, а на следующем заседании парламента вернуться к процедуре голосования.

Депутаты ПСРМ обратили внимание на пресс-конференции, что более 14 миллиардов леев, отданных обанкротившимся банкам, ежегодно возвращаются гражданами Республики Молдова. Долг реэшелонирован на 25 лет с процентной ставкой 5%. Только в этом году из бюджета будет выплачено 894 млн леев, из которых 604 млн леев-процентная ставка. В общей сложности 25 миллиардов леев будут возвращены гражданами к 2041 году по вине тех, кто совершил кражу.