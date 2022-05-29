В воскресенье, 29 мая, в Кишиневе в сквере перед парламентом прошел митинг протеста. Люди пришли с плакатами: «Не разрушайте страну, оставьте Молдову в покое!», «Остановите подорожания!», «Долой режим Санду!».

Митинг проходил по принципу свободного микрофона, где каждый мог выразить свое мнение.

Перед собравшимися выступили известные общественные деятели, представители гражданского общества, простые граждане.

Журналист Валериу Реницэ вышел к микрофону в желтых перчатках, явно намекая на цвет партийной символики правящей власти.

«Это защитные перчатки. Вы знаете, что технический персонал делает с ними, когда они входят в ванную и туалет?» – задал вопрос Реницэ. И сам ответил на собственный вопрос, что место действующей власти на той самой свалке, куда выбрасывают после использования перчатки уборщики.

«Никто в стране не может быть выше закона, а «подарок», преподнесенный Майе Санду в день ее рождения, когда задержали бывшего президента страны Игоря Додона, вернется к ней бумерангом. Преступная и практика давать указания органам правосудия рикошетом ударит по тем, кто сегодня возомнили себя всесильными. Они забыли, что в политике всё переменчиво. Они пришли к власти через ложь, манипуляции и пустые обещания. Они лгали людям, когда обещали им лучшую жизнь. Сегодня народ разочарован этими «хорошими временами» и ясно говорит некомпетентным лицам, которые «пилят» народные деньги: отставка!» – заявил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Протестующие требуют прекратить антисоциальные шаги и соблюдать свободу слова и право на достойную жизнь. Люди скандировали: «Не разрушайте страну!», «Вы принесли нам только нищету и грабеж», «ПДС – синоним нищеты», «Санду – уничтожитель Молдовы», «Долой режим Санду». В завершение акции участники приняли резолюцию с требованиями отставки некомпетентных чиновников, восстановления законности в стране, прекращения всех акций политического преследования оппозиции и телевизионного правосудия, наносящего ущерб демократии и репутации судебной системы.