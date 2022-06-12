12 июня (по старому стилю 30 мая) христиане празднуют День Святой Троицы

История

Святая Троица – праздник жизни, света и радости! У праздника есть и еще одно имя «Пятидесятница», так как празднуется он на пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения и на десятый день после Вознесения Иисуса Христа. В этот день Богородица с апостолами собрались в Горнице Тайной вечери, где Святой Дух сошел на апостолов в виде языков пламени. Это событие привлекло множество людей из разных стран в Иерусалим. Приблизившись к дому, где Христос принял последнюю трапезу с учениками, люди услышали, что апостолы говорят все на разных языках. И апостол Петр поведал людям о чуде и смысле произошедшего – апостолы отправятся по всему миру проповедовать Воскресение Христа. Троица – это возрождение жизни!

Очень красива церковная служба на Троицу! Храмы наполняются зеленью, а прихожане приносят полевые цветы, полы в церкви устилают травой свежескошенной, отчего аромат в храмах особенный. Церковнослужители облачены в изумрудные одежды.

Чего нельзя делать 12 июня 2022 года

Сельхоз работы на троицу прекращались. Впрочем, любая работа в этот день запрещалась. Исключение – готовка еды.

Купаться на Троицу было запрещено. Отголоски язычества на Руси: считалось, что русалки стараются заманить купальщиков на дно.

Традиции и обычаи:

«Зеленые» храмы – это традиция, берущая свое начало от дохристианского праздника Зеленых Святок. Тогда на Руси дома украшались зелеными ветвями, полевыми цветами и травами. Традиция сохранилась и до сегодняшнего дня. Пусть ваш дом в этот день украсят веточки березы, и наполнится он ароматами мяты и мелисы.

Принято печь пироги и блины и звать гостей. А на столе обязательно должны быть блюда из яиц и кисель.

Раньше в этот день разбрасывали по дому траву, чтобы урожай был добрым.

Знахари в этот день запасались травами лечебными – они имели особую силу.

Юные девушки ранним утром собирали полевые цветы и травы, чтобы сплести из них венок, который вечером они опускали на воду. Куда венок поплыл – оттуда и жених придет. Сватовство считалось удачным на Троицу.