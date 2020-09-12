Это сделано по примеру британской столицы

Специальный модуль, выполненный в виде стены, покрытой мхом, установили на одной из киевских набережных. Стена призвана поглощать пыль, смягчать шум автомобильных моторов и внести вклад в озеленение территории. Мох экологи собрали в лесу.

Такой эксперимент уже проводился в Лондоне. Там очищали воздух с помощью таких модулей, выполнявших роль спинок для скамеек. Опыт показал, что эффект такого модуля сопоставим с эффектом, который производит, очищая воздух, целый парк с тремя сотнями деревьев.

Планируется установить подобные стены, покрытые мхом, и в других общественных местах, сообщает «The village».

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