YouTube подвергся критике из-за кибер-преступников, наводнивших платформу. Компания не может защитить своих пользователей, сообщает ВВС.

С недавних пор самый популярный видеохостинг интернета YouTube наводнили мошенники, которые выпускают подставные стримы для вымогания денег. Десятки прямых эфиров похожи друг на друга, как один: на заставке фотография Илона Маска, в хэштегах имя миллиардера, название его компании, типовые заголовки «Илон Маск – удвоит ли Биткоин Ваши деньги?». За четыре дня десятки тысяч человек попались на уловку. Представители YouTube заявили, что они блокируют каналы, о которых поступают заявления. Многие из этих каналов указывают адрес сайта, на который следует перейти для получения награды от Маска. Вы отправляете свои сбережения в Биткоинах на указанный адрес электронного кошелька, в надежде на быструю выгоду, и деньги попадают в руки мошенникам. Эксперты заявляют, что всего за неделю преступники получили свыше $ 243 тыс.