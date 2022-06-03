Во время дебатов на тему запрета огнестрельного оружия, республиканец Грег Стьюб продемонстрировал на камеру 3 личных пистолета и шесть магазинов, жалуясь, что под новым законодательством его оружие будет запрещено. Об этом пишет ВВС.

В свете последних трех трагических расстрелов в США, между демократами и республиканцами заново разгорелся спор о необходимости введения ограничительных мер, касающихся огнестрельного оружия. Президент Байден заявил, что необходимо ввести запрет на приобретение гражданскими лицами оружия с магазинами, предназначенными для более чем 7 патронов. Он также заявил о необходимости поднять минимальный возраст для приобретения оружия с 18 до 21 года. На данный момент 18-летний американский гражданин не имеет права покупать табачную и алкогольную продукцию, но уже может купить полуавтоматическую винтовку. Во время жарких дебатов на эту тему, представитель от Республиканской партии в штате Флорида Грег Стьюб продемонстрировал самозарядный SIG Sauer Р226 с магазином на 21 патрон, SIG Sauer P320 с магазином на 20 патронов и SIG Sauer 365 с магазином на 15 патронов, поочередно разрядив и зарядив каждый из них. В случае принятия новых поправок о максимальном количестве патронов в магазине оружия, приобретенного гражданским лицом, каждый из трех вышеупомянутых пистолетов будет запрещен к продаже и хранению. Последнюю модель Грег продемонстрировал со словами: «Вот пистолет, который я ношу с собой каждый день, чтобы защищать себя, свою семью, свою жену и свой дом». Политик не уточнил от чего конкретно он защищается полуавтоматическим пистолетом с магазином на 15 патронов. Когда модератор конференции сказал, что он надеется, что пистолеты не заряжены на самом деле, Грег Стьюб ответил, что он может делать со своим оружием то, что посчитает нужным.