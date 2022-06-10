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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Шоу о выживании в диких условиях снова в моде

Шоу о выживании в диких условиях снова в моде
10 июня
16:02 2022
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Путешественник Беар Гриллс объединился с актером Болливуда Ранвиром Сингхом для нового реалити-шоу о дикой природе, передает Variety.

Пандемия стала серьезным моральным и физическим испытанием для человечества. В условиях изоляции многие люди нашли и продолжают находить утешение в природе. В новом шоу «Ранвир против дикой природы с Беаром Гриллсом» самый известный специалист по выживанию поможет актеру отыскать редкий цветок в лесах Сербии. Зрителям предоставили возможность решать, как пройдет их путешествие. Продюсированием программы занимается французская компания Banjiay. Шоу выйдет на платформе Netflix 8 июля 2022 года. «Ранвир против дикой природы» – это новый шаг в разработке программ о выживании в диких условиях, которые получили новую популярность в 2022 году. На этой же волне Netflix запускает собственный проект «Physical: 100», где сотня участников пройдут проверку боем в невыносимых условиях. Никаких ограничений по полу или возрасту, только суровые испытания на физическую силу.

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