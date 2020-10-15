Ученые провели опрос, в котором приняли участие свыше четырехсот тысяч респондентов. У них поинтересовались, как отражаются на самочувствии слишком частые встречи с друзьями, постоянное общение с коллегами и родственниками. Оказалось, что слишком много социальных контактов – скорее минус, чем плюс. Они не просто отнимают время, которое можно было бы употребить на полезные занятия, но даже могут вызвать стресс.

Психологи считают, что человеку необходимо уединение, во время которого можно расслабиться и снять эмоциональное напряжение. Если такой возможности нет, это негативно отражается на самочувствии. Поэтому специалисты рекомендуют заменить ежедневное общение встречами хотя бы через день, передает телеканал «Доктор».