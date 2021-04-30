Вакцина “Спутник V” одобрена для экстренного применения в Турции, сообщает ТАСС, ссылаясь на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

“РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса “Спутник V” Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, где одобрено применение “Спутник V”, – сообщает фонд.

Как передает агентство Anadolu, с соответствующим заявлением выступил и министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. По его словам, “по итогам исследования выдано разрешение на экстренное использование “Спутника V”.

26 апреля Российский фонд прямых инвестиций и турецкая фармацевтическая компания Visсoran Ilac договорились о производстве вакцины “Спутник V” в Турции. Производитель уже подготовился к локализации производства и планирует начать выпуск “Спутника V” в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях, сообщил фонд. Коджа в среду подтвердил факт подписания соглашения с РФ на поставку вакцины и передачи технологий ее производства.