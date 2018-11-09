В Роскосмосе отчитались о двух нештатных ситуациях с нашими космическими аппаратами

Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступеней. Об этом сообщил на специальной пресс-конференции руководитель аварийной комиссии, замдиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов. Правда, о том, кто и по какой причине деформировал датчик или тот деформировался сам, журналистам не сказали. Зато мы в деталях выяснили, как шло расследование другой нештатной ситуации с «Союзом» — таинственных отверстий в обшивке. Мы стали участниками необычного следственного эксперимента и смогли приблизиться к ответу на вопрос: кто проделал дырку?

Руководитель комиссии был щедр на детали нештатной ситуации: «На 118-й секунде полета произошло неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока «Д» из-за деформации штока датчика контакта разделения, допущенной при сборке «пакета» на космодроме Байконур», — сказал Скоробогатов. В общем, как потом резюмировал он, «все произошло по вине датчика», который был искривлен на 6 градусов.

Из-за этого датчика тот самый блок «Д», или «морковка», как их еще называют, отстыковался с некоторым запозданием и вместо того, чтобы отлететь в сторону синхронно с тремя другими, чиркнул конусом по баку с горючим центрального блока ракеты. Это, по словам Скоробогатова, привело к вскрытию центрального блока, потере стабильности ракеты и запуску на 121-й секунде полета системы аварийного спасения. «Задача полета не была выполнена, но жертв не было».

Да, жертв, к счастью, не было ни в небе, ни на земле. По словам директора Института медико-биологических проблем РАН Олега Орлова, космонавтам после приземления не понадобилось даже специальной медицинской помощи, и они готовы к новому полету. И экологический вопрос с казахами, по всей видимости, удалось утрясти: кислород-керосин, с которым рухнули баки ракеты, все-таки не столь токсичен, как гептил.

Затем посыпались вопросы: кто, где и и как деформировал датчик?

— Мы полностью исключили появление брака на заводе-изготовителе (самарский РКЦ «Прогресс»), — пояснил Скоробогатов. — Это доказано и подтверждено документально, что место, где это могло быть, — космодром Байконур, стадия сборки «пакета» ракеты. Разбираться, кто виноват, будут теперь правоохранительные органы — в наши задачи это не входит.

Дефект, приведший к аварии, носит эксплуатационный, а не технологический характер, пояснили эксперты Роскосмоса. Это значит, что при «разборе полетов» им не пришлось проверять технологию сборки, качество компонентов, металла, из которого они сделаны. Все оказалось проще: ошибка при сборке. Но почему тогда, по словам Скоробогатова, «подобная причина может распространяться еще на две ракеты-носителя типа «Союз-ФГ»? Может, их «пакеты» собирала та же бригада? Этого, увы, нам не пояснили. А ведь «Союзы» сейчас, что называется, «на низком старте». Одна сейчас завершает подготовку в Гвианском центре и вторая — на космодроме Байконур, для запуска 16 ноября грузового корабля «Прогресс».

Пришлось нам снова обращаться к экспертам отрасли. Вот что они пояснили: блоки первой ступени — «морковки» — подвозят к центральному блоку, лежащему в ложементе, при помощи огромного крана и при их соединении вручную скрепляют тот самый «пакет», то есть связку первой и второй ступеней. Именно в ходе этой несложной, но требующей определенной сноровки операции и был допущен брак: видимо, имело место излишнее усилие со стороны сборщиков, которое привело к деформации датчика. Как этого не заметили контролеры, непонятно. Глава РКЦ «Прогресс» Виктор Баранов сообщил, что теперь они ищут новые точки для установки дополнительных видеокамер слежения за процессом сборки.

Ну а те две ракеты, о которых сказал Скоробогатов, теперь будут разобраны, чтобы проверить, нет ли и у них подобного дефекта с датчиками разделения ступеней. Если они стартуют благополучно, то 3 декабря на станцию отправится пилотируемый корабль «Союз МС-11» на ракете-носителе «Союз-ФГ». Эту миссию доверят Олегу Кононенко, канадцу Давиду Сен-Жаку и американке Энн Макклейн. Возвращение на Землю экипажа, работающего сейчас на МКС, планируется 20 декабря.

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На брифинге нами был поднят вопрос и о другом проблемном «Союзе» — только не о ракете, а о корабле, пристыкованном к МКС: «Союз-МС-09». На вопрос корреспондента «МК» о том, как проводится расследование появления в нем отверстия от сверла, и.о. генерального директора ЦНИИмаш Николай Севастьянов ответил: «Мы ждем сейчас, как и было запланировано, очередного выхода наших космонавтов в открытый космос для отработки существующих гипотез. Надеемся, что это им удастся сделать в декабре».

Напомним, что месяц назад, после завершения внутреннего изучения возможных причин появления отверстия в РКК «Энергия», гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что предприятие-изготовитель не имеет к этому отношения.

Чтобы доказать это, группу журналистов тогда даже пустили в белых халатах и шапочках в святая святых — 44-й цех сборки кораблей «Союз». Генеральный директор «Энергии» Сергей Романов продемонстрировал в сборочном цехе бытовой модуль «Союза-МС», детально описав на его примере место, где на орбите в ночь на 30 августа появилось отверстие. Здесь действует особый режим охраны, а потому нашу группу со всех сторон окружали сотрудники спецслужб.

Подходим к полуготовому изделию, покрытому сверкающими алюминиевыми листами защитного слоя от метеоритов, но без внутренних приборов. Чтобы все лучше поняли, где была просверлена дыра на МКС, каждому по очереди дают заглянуть и даже залезть внутрь этого шарика. Охрана не возражает.

И тут сразу рушится версия о том, что отверстие могло появиться случайно от рук какого-нибудь горе-монтажника. Дело в том, что тканевая накладка, под которой была обнаружена дыра за АСУ (ассенизационно-санитарным устройством), настолько прочно приклеена к корпусу отсека, что без предварительных намерений и особых усилий отодрать ее невозможно. Автор этих строк с разрешения гендиректора Романова попробовала сделать это собственноручно, и у меня ничего не получилось. Значит, кто-то, вооружившись чем-то острым, скорее всего ножом, специально оторвал ее: космонавты рассказали, что край декоративной тканевой накладки при обнаружении ими места утечки был немного отогнут.

Затем начались попытки сверления. Прежде чем злоумышленнику удалось проделать сквозную дыру в открытый космос, он совершил несколько неудачных «проб пера». Видимо, он был не слишком знаком с техникой таких работ или слишком волновался, потому что сверло не раз соскальзывало по металлической обшивке. Неопытность и спешку его выдал также факт выбора места для сверления — через так называемую полку шпангоута (ребра жесткости бытового отсека). Она плотно примыкает к корпусу и составляет вместе с ним 4 миллиметра ширины. Ему ничего не стоило отступить на полсантиметра вниз, и сверло гораздо легче прошло бы через 2-миллиметровую обшивку без шпангоута. Но некто, решивший устроить диверсию на корабле, пристыкованном к МКС, легких путей не искал.

Итак, словно настоящие следователи, на основе неоспоримых фактов делаем некоторые выводы: дыра сделана не случайно, а специально человеком, скорее всего, не имевшим большого опыта монтажных работ.

Но где это все было сделано — на Земле или в космосе? Пока специалисты не могут ответить на этот вопрос. Версия о том, что некто мог пробраться в корабль «Союз-МС» во время работы двух российских членов экипажа — Сергея Прокопьева и Олега Артемьева — за бортом (это происходило 16 августа) или еще раньше, пока отпадает из-за отсутствия следов клея с внутренней стороны корабля. В противном случае, без замазки клеем сквозного отверстия, падение давления на станции обнаружилось бы в тот же день, а не через несколько недель.

Сейчас на очереди — проверка версии земного происхождения дыры. Предположим, что некто еще на этапе сборки корабля, до установки на него противометеоритного щита, мог просверлить дыру и замазать временно клеем, чтобы отверстие обнаружило себя не сразу, а с течением времени, по мере усыхания замазки. Об этом могли бы свидетельствовать остатки клея на внешней стороне бытового отсека, под метеоритной защитой. Но проверить это можно будет только в декабре, когда космонавты — теперь уже Олег Кононенко и Сергей Прокопьев — выйдут в открытый космос. Им предстоит перейти к кораблю (что сделать не так просто из-за отсутствия на нем специальных поручней), отогнуть теплозащитный слой, затем ножницами вырезать в неплотно прилегающей к корпусу противометеоритной защите квадратный кусок алюминия, чтобы добраться до зазора шириной 1,5 сантиметра.

По словам Николая Севастьянова, если там обнаружат следы клея, «это сильно прояснит ситуацию»: будет понятно, что отверстие просверлено на Земле (хотя в это сейчас верится с трудом). Если же сверлили изнутри, вскрытие куска противометеоритной защиты обнажит сквозные следы сверления корпуса корабля — так называемые заусенцы металла, торчащие наружу.

Кстати, обязательное наличие «заусенцев» от сверла в РКК «Энергия» выяснили благодаря натурному моделированию ситуации на Земле. Тут уже просверлили лист алюминия, из которого сделан корпус корабля, и попробовали замазывать щель разными видами клея, какие только удалось найти в близлежащих к заводу хозяйственных магазинах.

После версии вредительства на предприятии будет проверен вариант диверсии в период подготовки корабля к старту на Байконуре, а уж затем, в самую последнюю очередь, специалисты перейдут к отработке подозрений о саботаже в космосе. К этой версии склоняется большинство. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже договорился о совместных мероприятиях по расследованию инцидента на орбите со своим американским коллегой — главой NASA Джимом Брайденстайном. По слухам, среди подозреваемых все, кто в то время был на орбите, — в том числе американка Серина Ауньон-Чэнселлор, у которой возникали проблемы со здоровьем.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.