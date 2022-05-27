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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Новый сезон Странных дел выходит с предупреждением из-за стрельбы в Техасе

Новый сезон Странных дел выходит с предупреждением из-за стрельбы в Техасе
27 мая
18:45 2022
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Netflix добавили предупреждение к четвертому сезону своего сериала «Странные дела», премьера которого состоялась сегодня, 27 мая.

В свете трагедии в начальной школе американского города Ювальд, штат Техас, стриминговый сервис, выпускающий популярный сериал «Странные дела», добавил предупреждение в начале четвертого сезона. «Мы снимали этот сезон «Странных дел» в прошлом году. Учитывая недавний случай стрельбы в школе в Техасе, зрители могут найти открывающие кадры первого эпизода неприятными. Мы глубоко опечалены беспрецедентной жестокостью произошедшего и скорбим вместе с семьями погибших», – говорится в предупреждении. Описание премьеры на хостинге также сопровождено пометкой: «Внимание: Содержит кадры графического насилия с участием детей». В прошлую пятницу, 20 мая, Netflix решили поддразнить фанатов сериала, выложив в открытый доступ первые 8 минут первого эпизода 4-го сезона «Странных дел». В открывающей сцене зрителям предстает Милли Бобби Браун в образе Одиннадцати и несколько погибших детей. Netflix не были первыми в Голливуде, кто отреагировал на трагедию в Техасе. CBS приняли решение о переносе финала своего сериала «FBI». Также отодвинули премьеры второго сезона «В ритме жизни» и «Орвилла».

Во вторник, 24 мая, американская общественность была потрясена стрельбой, устроенной в начальной школе города Ювальд. В результате трагедии погибло 22 человека, среди которых 19 были детьми от 5 до 11 лет. Преступником оказался 18-летний местный житель. Его застрелили в ходе штурма здания. В знак солидарности семьям погибших президент Байден распорядился приспустить флаг США на Белом доме.

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