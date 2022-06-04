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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 5 июня

04 июня
21:15 2022
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По Святцам 5 июня День Ангела у Адриана, Александра, Алексея, Андрея, Афанасия, Бориса, Василия, Геннадия, Даниила, Дмитрия, Евдокии, Ивана, Игнатия, Константина, Леонтия, Марии, Михаила, Никиты, Петра, Романа, Севастьяна, Федора.

Позитивное влияние планет делает именинников этого дня упорными, целеустремленными, точными в мелочах, что превращает их в бесценных сотрудников, в какой бы области они не трудились. Жизнь их будет складываться легко и интересно, потому люди из них вырастают добрые и очень общительные. Вообще большая компания, где именинник звезда, – это норма. Правда критика или даже простое сомнение в его способностях – это трагедия, которая порождает неуверенность и ввергает в стресс. Боритесь с этим недостатком. Если победите, ваш незаурядный ум, упорство в достижении целей и позитивный настрой поднимут планку ваших перспектив на небывалую высоту.

Поздравляем именинников!

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