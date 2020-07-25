Луна в Весах. Один из самых благоприятных дней

Как же мы все любим Солнце, как ждем его света, его тепла! Но приходит ночь, и с неба на нас струится серебристый свет Луны. Она будто танцует свой танец, от ритмов которого меняется все на Земле. В новолуние эта музыка наполнена энергией жизни, и мы способны горы свернуть. В полнолуние – слегка агрессивна, и будит в нас сомнения и беспокойство. А утомленные ритмы Луны убывающей – это время расслабиться и уделить время себе.

Что же готовит нам царица ночи 26 июля?

Один из самых благоприятных дней! Все буквально пронизано энергией радости, счастья, веселья – энергией Солнца! Этот день лучше провести на природе, но если такой возможности нет, соберите друзей или сходите в гости. Все в этот день благоприятствует приятному дружескому общению. А еще вы можете не только наладить контакты, но и провести день в романтической обстановке с любимым человеком. Период растущей Луны дарит вам возможность накопить энергию для реализации больших дел. Отдохните, и к новой рабочей неделе вы придете полными сил и в прекрасном расположении духа!

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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