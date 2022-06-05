В воскресенье, 5 июня, по всей Молдове прошли многочисленные митинги. Рядовые жители городов Кагула, Единцы, Фалешт, Калараша, районов Сороки, Сынджерей, Бессарабка представители местной публичной администрации, активисты ПСРМ, выразили свое недовольство действиями властей и заявили, что именно воля народа является основой развития страны. По их мнению, когда правительство дистанцируется от проблем простых граждан, оно неизбежно терпит крах.

«К сожалению, непрофессионализм властей довел социально-экономическую ситуацию до критического уровня. Все происходящее в Молдове представляет собой процесс деградации. По прошествии времени, спустя год после начала правления ПДС и Майи Санду, можно подвести итоги их деятельности. И судя по бесконечному росту цен, галопирующей инфляции, резкому росту бедности и отъезду населения за границу, мы делаем вывод, что их деятельность крайне разрушительна и опасна для страны.

От некомпетентности властей в первую очередь страдают простые граждане. Первыми плоды этих «хороших времен» ощутили матери, воспитывающие детей в одиночку, пенсионеры и представители социально незащищенных слоев населения. Сегодняшние реалии таковы, что люди стоят перед выбором: или кормить семью, или отапливать жилье. Третьего не дано. Деструктивная политика властей привела к социальному геноциду, который уже стучится в двери», — говорится на странице в соцсети Каларашской территориальной организации ПСРМ.