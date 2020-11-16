Любовь… Как много сильных эмоций она дарит тем, кому посчастливилось с ней встретиться. Это огромное чувство приносит в нашу жизнь радость и счастье, а ещё – потрясающую музыку и ощущение полета. На неделе 16-22 ноября представители трёх зодиакальных созвездий будут окутаны неповторимым ароматом любви. Кому же суждено будет пережить прекрасные мгновенья?

ТЕЛЕЦ

Даже самые прагматичные представители этого знака зодиака на ближайшие семь дней превратятся в неисправимых романтиков. Тельцы будут флиртовать направо и налево. А уж если решатся на серьезные отношения, то выбирать должны равного себе по уровню воспитания и образованности, и чтоб интересы были схожими – это станет залогом долгой и счастливой любви.

ЛЕВ

Любовный водоворот закружит и представителей этого огненного знака. Львы будут окружены вниманием и заботой окружающих. Но им нужно помнить, что нельзя только брать. Очень важно – что ты отдаёшь. Любовь придет к тем, кто умеет быть щедрым, причем не только на дорогие подарки, а и на нежность, ласку, добрые слова и красивые поступки.