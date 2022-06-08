Четверг, 9 июня 2022, 01:17

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Пушкин – всемирно признанный гений – гордость Молдовы

Игорь Додон: Пушкин – всемирно признанный гений – гордость Молдовы
08 июня
11:21 2022
Версия для печати

В связи с очередной годовщиной со дня рождения великого поэта Александра Пушкина экс-президент Молдовы оставил в соцсетях запись, в которой высказал свое мнение по этому поводу.

«Сегодня, 6 июня, исполняется 223 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Всемирно признанный гений – гордость и для Молдовы. Пушкин навсегда стал частью нашей истории.

Это – один из множества примеров переплетения культур Молдовы и России. Наша задача – сохранить и передать будущим поколениям это наследие, нашу крепкую многовековую дружбу и духовное единство», – написал в сообщении Игорь Додон.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD19,02+0,12%
EUR20,20–0,83%
GBP23,77–0,24%
UAH0,64+0,03%
RON4,09–0,75%
RUB0,33+5,43%

Курсы валют в MDL на 09.06.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд