В связи с очередной годовщиной со дня рождения великого поэта Александра Пушкина экс-президент Молдовы оставил в соцсетях запись, в которой высказал свое мнение по этому поводу.

«Сегодня, 6 июня, исполняется 223 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Всемирно признанный гений – гордость и для Молдовы. Пушкин навсегда стал частью нашей истории.

Это – один из множества примеров переплетения культур Молдовы и России. Наша задача – сохранить и передать будущим поколениям это наследие, нашу крепкую многовековую дружбу и духовное единство», – написал в сообщении Игорь Додон.