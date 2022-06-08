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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты парламента сообщили докладчикам ПАСЕ о нарушениях в Молдове

Депутаты парламента сообщили докладчикам ПАСЕ о нарушениях в Молдове
08 июня
11:20 2022
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7 июня Влад Батрынча, вице-председатель парламента Республики Молдова, вместе с Зинаидой Гречаный, председателем парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов, и депутатами-социалистами Аделой Рэйляну и Василием Болей встретились с содокладчиками ПАСЕ по Республике Молдова Пьером-Аленом Фридезом и Инесе Либиной-Эгнере, которые находятся в Молдове с рабочим визитом для подготовки доклада.

В ходе встречи стороны затронули ряд вопросов, связанных с функционированием демократических институтов в нашей стране, реформой юстиции, СМИ и др.

Представители Партии социалистов сообщили о допущенных действующей властью нарушениях в политике, экономике и социальной сфере в Республике Молдова, что ведет к стремительному обнищанию населения и разрушению экономики страны. Представители ПАСЕ также были проинформированы о том, как правящий режим запугивает оппозицию и препятствует ее деятельности, чтобы отвлечь внимание людей от реальных проблем в стране.

Касаясь реформы юстиции, социалисты отметили, что она политизирована правящей партией, в законодательство вносятся изменения, нарушающие Конституцию РМ и не учитывающие рекомендаций Венецианской комиссии.

В этом контексте сообщалось и о злоупотреблениях, допущенных ПДС при внесении изменений в законодательство в области телерадиовещания, что приводит к ограничению прав журналистов на свободное выражение мнений.

При этом социалисты рассказали об отношении парламентского большинства к оппозиции, отметив, что все законодательные инициативы БКС игнорируются, не вносятся в повестку дня и не рассматриваются на пленарных заседаниях парламента.

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