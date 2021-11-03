Налоговая служба начала проверку доходов и расходов блогеров, влогеров и инфлуенсеров. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Основная задача Государственной налоговой службы состоит в обеспечении налогового администрирования посредством создания условий налогоплательщикам для соблюдения законодательства, единообразного применения политик и регламентов в налоговой области. Таким образом, налоговые органы обеспечивают постоянный мониторинг степени соответствия налогоплательщиков – физических лиц соблюдению положений законодательства и полному декларированию фискальных обязательств.

Таким образом рассматривается доступная информация из сторонних источников относительно доходов/расходов физического лица и выявление лиц, подверженных риску не (не до)декларирования доходов в значительных размерах.

По отношению к физическим лицам применяют меры – добровольные/принудительные. В рамках этих мер физического лицо информируется о доступных данных Главной государственной службы, расхождениях, и дается рекомендация полностью задекларировать полученные доходы», – говорится в документе.

За 9 месяцев 2021 года налоговые органы провели 61 проверку физических лиц, в результате в виде налогов, сборов и пени аккумулировано 63 млн леев. 28 человек признали свою вину по уклонению от уплаты налогов и внесли в казну 9 млн леев.