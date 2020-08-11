Все дело в эмоциональности

Исследователи из американских Мичиганского университета и Дартмутского колледжа выяснили любопытную подробность. До сих пор считалось, что плацебо – лекарство без всякого лечебного воздействия – нередко все равно приносило облегчение за счет психологического эффекта – веры пациента в то, что препарат подействовал.

Теперь ученые провели эксперимент, в котором предлагали людям плацебо и сообщали об этом. При этом им обещали, что лекарство-пустышка уменьшит негативные эмоциональные реакции, нужно только поверить в такое действие. И состояние пациентов улучшалось, почти так же, как у участников контрольной группы, не знавших о том, что лекарство ненастоящее. Эксперты пришли к выводу, что в результате приема объявленного плацебо у испытуемых снижался эмоциональный дистресс, способный провоцировать появление и усиление хронической боли. А если меньше стресс, то с болезнью справиться легче, сообщается в научном журнале «Nature».

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