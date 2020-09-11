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Газета "Кишиневские новости"

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Почему ПДС больше других заявляет о возможных фальсификациях на выборах

11 сентября
17:06 2020
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Никто не заинтересован в том, чтобы сфальсифицировать результаты выборов, а громче всех об этом кричат те, кто понимают, что проиграют. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает”. Глава государства также в очередной раз отметил, что считает, что разрыв между первым и вторым местами составит минимум 10%. Он также высказался за открытие большего числа избирательных участков в Российской Федерации. «В России находится больше наших граждан, чем во всех странах Европы вместе. Мы должны дать право голосовать всем. Считаю, что в этом году нужно открыть больше участков в РФ. Пусть они будут и в Италии, Германии, хотя там не так много граждан, так как многие вернулись домой, и там будет сложнее их открыть из-за ситуации с коронавирусом. Но, безусловно, в РФ нужно открыть больше участков», – сказал он. 

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