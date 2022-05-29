30 мая (по старому стилю 17 мая) христиане поминают Евдокию Свистунью

История

30 мая весь православный мир почитает княгиню Евфросинию. Евдокия (Евфросинией она стала после принятия пострига) была из знатного княжеского рода. Отец ее – князь Суздальский Дмитрий. В 13 лет она вышла замуж за князя Московского и Владимирского Дмитрия (прозванного Донским), этот брак остановил междоусобицы. От большой любви в этой семье родились 12 детей. Святой в лике Преподобного чудотворец Сергий Радонежский был крестным отцом их двоих детей.

Дмитрий и Евдокия не скупились при постройке монастырей и церквей. Украшались храмы лучшими иконами, книгами, ведь Евдокия Дмитриевна была одной из самых образованных женщин своего времени. Евдокия построила храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Московском Кремле в память победы ее мужа князя московского Димитрия Донского над Мамаем на Куликовом поле.

После смерти мужа она не ушла в монастырь, как тогда было принято, а растила детей и помогала сыну – наследнику княжеского престола, в управлении. Евдокия была не только любящей женой, она была прекрасной матерью. Оставаясь рядом с детьми, она вела аскетический образ жизни: никакой роскоши и постная пища. А когда ее дети все стали семейными, Евдокия Дмитриевна приняла монашество и новое имя – Евфросиния.

Чего нельзя делать 30 мая 2022 года

В старину в этот день нельзя было делать скоропалительных выводов, это могло усложнить финансовое положение. Нельзя браться за важные дела – неудача гарантированна. Нужно остерегаться обмана со стороны даже очень близких людей. Запрещено в этот день пить алкогольные напитки.

В старину считалось, что в День Евдокии русалки хороводят, а ночью превращаются в кувшинки. Потому срезать их категорически нельзя, русалки отомстят и утащат под воду обидчика. А еще в полях и лесах появляется большое количество змей, необходимо быть очень осторожным.

Поверья и приметы:

По погоде в День Евдокии можно было судить, какая будет погода летом. День теплый – и лето такое же, если дождь – мокрым будет и лето. Так же в этот день мая свистит особенно сильно ветер – отсюда и название: День Свистуньи.

В этот день крестьяне обрядами и заклинаниями вызывали дождь. А человек, рожденный 30 мая, получал способность заговаривать дождь.