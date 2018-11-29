Депутаты от фракции ПСРМ раскритиковали проект бюджета и новый регламент парламента

Фракция Партии социалистов РМ на прошедшей неделе потребовала заслушать на пленарном заседании парламента министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича. И, как всегда, депутаты ПСРМ были активны и предлагали важные законодательные поправки.

Парламентская монархия

«Мы знаем, что многие из предприятий, выставленных на приватизацию, прежде чем быть включенными в список объектов, были доведены до очень плачевной ситуации. В частности, предприятия “Barza Аlbă”, “Tutun CTC” приносили миллиарды леев дохода, а сейчас они были искусственно доведены до банкротства для приватизации. По данным Национального антикоррупционного центра и других правоохранительных органов, коррупция вокруг этих предприятий очень большая», – сказал Влад Батрынча.

Он также резко высказался по поводу внесенного в законодательный орган страны нового регламента парламента, который «демократы намерены в спешке принять до конца своего мандата». Батрынча считает, что это попытка узурпировать власть в парламенте. По его мнению, действующая законодательная власть в Молдове в последние дни своего существования хочет получить контроль над следующей законодательной властью.

«Мы практически переходим на парламентскую монархию. Новая законодательная власть, согласно парламентским традициям, должна возглавляться самым возрастным, самым мудрым депутатом. Попытка этой власти контролировать следующую законодательную власть через нынешнего председателя парламента – это попытка узурпировать власть в парламенте. А учитывая то, что парламент исполняет суверенитет от имени народа – это попытка узурпировать государственную власть», – заявил Влад Батрынча.

Депутат также раскритиковал еще одну идею, согласно которой следующая законодательная власть может быть дееспособной в отсутствие парламентского большинства.

«Есть очень интересное положение, что даже в отсутствие парламентского большинства должен быть обеспечен акт управления. А как он может быть обеспечен в отсутствие большинства? Кто может объяснить из юристов? Даже в этом случае президент РМ после консультаций фракций «обязан», по словам Канду, назначить кандидатуру премьер-министра.

Чей это представитель? Кто будет этот человек, и кто поддержит этого кандидата на функцию премьер-министра в отсутствие большинства? Разве это не основание для узурпирования государственной власти? Это вам кажется конституционным, демократическим?» – задал вопрос социалист.

Влад Батрынча считает, что в этот проект заложены механизмы, позволяющие контролировать следующий парламент, имея минимальное количество депутатов в нем. По его мнению, это абсолютно антидемократично и антиконституционно.

«После роспуска парламента нынешние власти хотят установить механизмы контроля над следующим парламентом. Это не признают ни международные партнеры, ни граждане. И каково будет доверие к этому парламенту? Вы хорошо знаете, как доверяют сегодня парламенту. Если вы утвердите этот проект, ситуация еще больше усугубится», – заметил депутат от ПСРМ.

Батрынча предложил снять с повестки дня парламента этот совершенно недемократичный и антинародный проект. По его словам, решать, каким будет следующий парламент, должен народ. Однако парламентарии, как обычно, не приняли во внимание аргументы представителя Партии социалистов и проголосовали этот законопроект в первом чтении.

Полицейские меры

Депутат от Партии социалистов экономист Владимир Головатюк, комментируя проект бюджета, подчеркнул, что цели данного документа непонятны.

«Рост текущих расходов – на 15%. И, что самое неприятное, увеличение расходов на обслуживание государственного долга – 18% роста. Внешнего госдолга – 14% и внутреннего госдолга – 19%. Я неоднократно подчеркивал, что проблема увеличения государственного долга в том и заключается, что и без того скудные доходы, которые генерирует страна, направляются не на развитие, не на социальную сферу, а на то, что было взято, заимствовано вчера и бездарно съедено. Время пришло. Суммарно увеличение расходов на обслуживание долга сопоставимо – это страшно – с увеличением расходов на оплату труда. Вот в чем проблема увеличения государственного долга», – подчеркнул Владимир Головатюк.

Указал он и на другие вопросы к документу. «Экономика планируется с ростом на 9%, не на 4, а на 9. Номинальный рост экономики на 9%. Промышленное производство на 5, сельскохозяйственное на 4,5. Тогда почему увеличиваются налоги на доходы юридических лиц на 29%, на внутренний НДС на 12%? Это что, опять включаем полицейские меры, когда приходят к экономическим агентам и находят проблему, которая была 10 лет назад, и они платят с сегодняшних доходов? Конечно, можно назвать это улучшением налогового администрирования, но для бизнеса это налоговая нагрузка, налоговое бремя», – добавил Владимир Головатюк.

Цена на полис

Владимир Односталко, депутат от ПСРМ в ходе заседания парламента поднял ряд важных проблем, требующих срочного разрешения. Народный избранник возмутился тем, что бюджет поступает либо за несколько недель до нового года, либо за две недели до окончания сессии.

Депутат также поднял ряд вопросов, связанных с обязательным медицинским страхованием.

«Сегодня нам говорят, что мы не поднимаем цену на полис. Но программы медицинские растут, а перечисления в медфонд из госбюджета уменьшаются. И второй вопрос: вы платите за пенсионера 1 500 леев, тот, кто покупает полис, – 4 056, а если посчитать по средней заработной плате – 6 400, то там человек платит почти 7 000. Получается, что государство ворует у других и покрывает свои же ошибки. По поводу стоимости медуслуг: цены на медицинские услуги были подняты в 2017 году. Все мы были недовольны этим. Была создана комиссия, которая заседает уже 1,5 года, а в это время люди все платят и платят. Люди платят, когда идут в роддом, потом платят в детсаду, потом в школе, потом в институте, и продолжают платить. И это огромная проблема, хуже всего, что она уже вошла в норму», – сказал Владимир Односталко.

Прожиточный минимум

«У нас проблемы в Скорой помощи, а увеличение расходов только на 53 млн леев, в то время как вы сами знаете, что у нас много машин скорой помощи находятся в неудовлетворительном состоянии. Люди умирают, не дождавшись помощи. Фонд первичной медицины вырос всего на 113 млн, а ведь семейный врач – это основа всего», – добавил Владимир Односталко.

Депутат отметил, что парламент проголосовал за увеличение пенсии на 10%, однако и после этого не у всех пенсионеров будет пенсия как прожиточный минимум либо выше. Также он возмутился тем, что инвалидам нужно доказывать стаж.

«Вопрос путёвок в санатории. Приходят люди и говорят, что они стоят в очереди уже 5 лет и ещё не видно ни конца ни края. По закону 3 года, но, к сожалению, бывает, что и 4, и 5, и 6, и 7, и 8 лет. Почему так происходит? Этот вопрос тоже нужно изучать. Но очень часто в ответах, которые я получаю от министерства, что существует очередь и не хватает средств. Я понимаю, что путёвки финансируются от разных источников, но с этим все-таки нужно что-то делать», – подытожил Владимир Односталко.

Фракция ПСРМ также потребовала, чтобы инструкции ко всем реализуемым в стране лекарствам были представлены не только на государственном, но и на русском языке, который является в нашей стране языком межнационального общения.

«Инициатива обусловлена многими жалобами граждан, в первую очередь, преклонного возраста и представителей национальных меньшинств. К сожалению, инструкции к лекарствам не составлены и на русском языке. Это провоцирует различные проблемы для этих граждан и представляет опасность для их жизни и здоровья», – пояснил депутат ПСРМ Владимир Цуркан. К сожалению, несмотря на приведенные аргументы, парламентское большинство это предложение тоже не поддержало.

Ольга Виеру