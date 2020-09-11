Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, власти могли бы увеличить количество мест для студентов по специальности «Общественное здоровье» в Университете медицины «Николае Тестемицану». Этот вопрос на совместном заседании обсудили представители минздрава и учебного учреждения. В настоящее время для специальности «Общественное здоровье» предусмотрено 15 мест. В министерстве совместно с приемной комиссией пересмотрят количество мест для данной специальности в зависимости от результатов конкурса и количества заявок кандидатов по таким направлениям как эпидемиология, гигиена и микробиология. При необходимости некоторые места, которые останутся незанятыми по результатам конкурса, могут быть перенаправлены на специальности из сферы общественного здоровья.

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