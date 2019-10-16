В июне в Молдове могла пролиться кровь.

Депутаты активно расследуют обстоятельства попытки государственного переворота, осуществленной демократами 8-14 июня. Об этом на минувшей неделе сообщил на брифинге председатель следственной комиссии Михай Попшой.

Некоторых фигурантов июньских событий в Молдове уже давно нет. Например, Влада Плахотнюка, Константина Цуцу, Константина Ботнаря, Сергея Яралова с тех тревожных дней так никто и не видел в наших краях. Зато остались Павел Филип и бывшие члены Конституционного суда, пытавшиеся узаконить попытку переворота. Попшой рассказал журналистам, не вдаваясь в подробности, о том, что в комиссии заслушали бывшего замначальника Генерального инспектората полиции Георге Кавкалюка. Впрочем, как оказалось, беседа шла только относительно июньских событий, а ведь этот одиозный чиновнок был приближен «ко двору» и мог бы рассказать много интересного. Члены парламентской фракции Демпартии Игорь Время, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь и вовсе отказались давать показания. Они считают ведущееся расследование «политической расправой».

Также Попшой поведал журналистам, что во время июньских событий Влад Плахотнюк лично отдавал распоряжения руководству силовых структур поддержать правительство Павла Филипа. «Я не преувеличиваю, когда говорю, что мы были на грани гражданской войны, могла пролиться кровь, потому что Плахотнюк, не имея на то права, давал указания командованию Нацармии, проводил своего рода политический инструктаж», – поведал депутат. А с чего это олигарху было вести себя иначе? На ключевых должностях, как известно, или члены партии, или его выдвиженцы. Большая часть из них готовы были выполнить любой приказ. Так что ради самосохранения кто-то мог бы отдать приказ стрелять на поражение. Именно по такой схеме происходили события в соседней Украине.

После неудавшегося переворота Плахотнюк на автомобиле партнера по бизнесу Владимира Андронаки выехал из страны через территорию Приднестровья, рассказал Попшой. Это стало неприятной неожиданностью для однопартийцев, они в полной мере ощутили себя покинутыми, отданными на растерзание политических оппонентов. По информации, распространенной Павлом Филипом, после побега Плахотнюка между ними состоялся телефонный разговор. Бывший председатель Демпартии был в большом разочаровании и сказал, что больше не хочет заниматься политикой. Ну что ж, раз уж население не смогло по достоинству оценить усилия олигарха сделать всю страну «счастливой», такой вывод единственно правильный. Правда, для торжества полной справедливости очень не хватает еще объективного заключения судебных органов по всем эпизодам содеянного. Но, как говорят, час сей уже близок. По неподтвержденной пока информации, экс-председатель парламента Андриан Канду также в ближайшее время готовится покинуть пределы Республики Молдова.

Александр Боц