К вечеру 3 июля в Молдове зарегистрированы 295 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 2 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1825, из них первичных – 1320, а повторных 505.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 17445 человек.

Из 295 новых случаев на сегодняшний день 7 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 2, медсестры – 3, дворники – 1, вспомогательный персонал – 1.

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