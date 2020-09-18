Санду решила отказаться от поста премьер-министра, потому что эта должность делала её уязвимой на предстоящих президентских выборах, так как предполагала определенные обязанности и ответственность. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча.

«Поэтому и был создан скандальный законопроект, в рамках которого правительство намеревалось взять на себя ответственность за назначение генерального прокурора и это при действующем парламенте, при действующей коалиции, где общими усилиями могли бы найти решение ситуации. Эту инициативу раскритиковали наши европейские партнеры, Венецианская комиссия, кроме этого КС подтвердил, что она была неконституционной. Для Санду это была, как она думает, удачная возможность покинуть правительство и начать избирательную кампанию, со стороны оппозиции, чтобы иметь возможность критиковать и при этом снять с себя всю ответственность», – добавил депутат.

Читайте также: Какие знаки зодиака осыплет золотом сентября в третьей декаде

Представители каких знаков зодиака обладают даром целительства