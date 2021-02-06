Незабываемая, эпохальная несуразность сорвалась с губ Майи Санду в самом сердце Франции, когда она, сняв медицинскую маску, улыбчиво обратилась к Эммануэлю Макрону:

«Мне особенно приятно, что я первый президент Молдовы, который находится с визитом в Елисейском дворце!”

По меньшей мере, ещё один наш президент, Пётр Лучинский, заседал и даже обедал вместе с Жаком Шираком в этом авантюрном гнезде европейской аристократии, входящем когда-то в подарочный список обретений Жозефины, полученных из рук тогда уже бывшего, но всё ещё преданно любящего благоговеющего мужа – Наполеона Бонапарта.

Некоторые молдавские журналисты, сопровождавшие второго президента РМ в поездке в Париж, сохранили, на всякий случай, фотографии из подворья Елисейского дворца и отеля, где у Лучинского были особо памятные исторические встречи.

Дилетанты-советники или рассеянные дипломаты, готовившие сценарную разработку и речь Майи Санду, отреагировали на грубый ляп с печальным опозданием и немного подретушировали опубликованный текст. Впрочем, может быть, в ошибке повинна вовсе не малоискушённая свита, а крайне неуместное высокомерие самой президентессы, её сокровенное желание выйти любой ценой на первый план – подобно вороне в павлиньих перьях.

Едва ли визит Майи Санду запомнится ещё чем-нибудь, кроме высокопарной, щедрой на комплименты, но непроверенной информации, прозвучавшей на фоне двух триколоров: нашего и французского. Несомненно, нашу делегацию отчасти порадовала перспектива реализации программы обучения молдавских чиновников, которую обещает осуществить одно из стратегических французских министерств. Похоже, сами сложные переговоры по таким особо важным вопросам Майе Санду предложили, чтобы наполнить хоть каким-то содержанием её слишком затянувшееся пребывание на берегах вялотекущей Сены…

Возможно, воспоминания о прекрасных мгновениях официального завтрака в роскошном уголке, где по утрам допивала после бурных ночных приключений свой кофе маркиза де Помпадур, всплывут через некоторое время и для нашей прозревшей общественности, если французские бизнесмены, которых убедили наведаться на мини-саммит с молдавской президентшей и компанией, действительно решатся подумать об инвестициях в гражданскую авиацию и медицину Молдовы. Но отважатся ли они на сей рискованный шаг? Поживём – увидим…

Что могла рассказать франко-бизнесменам Майя Санду о вдруг улучшившемся инвестиционном климате – в части правовых гарантий от беспредела под видимостью юстиции? То, что правдами и неправдами она пытается назначить своего генерального прокурора? И своего председателя Высшей судебной палаты, если удастся дожать Высший совет магистратуры в его запасном офисе, недавно открывшемся прямо в кишинёвском Президентском дворце?..

От двуабзацных телеграмм, похожих на эссе, опубликованных в Фейсбуке после каждой из встреч в верхах с участием Майи Санду, заурядно попахивает как от контрабандных и контрафактных французских парфюмчиков с Малой Арнаутской улицы.

Лаконичные строки инфо-официоза проникнуты бутафорским уютом элитных кабинетов и раздутой гордостью первых впечатлений тех, кто по воле случая вдруг попал с корабля на бал. Слышны взволнованные вздохи неизлечимых провинциалов, их гастарбайтерское умиление халявной увлекательной экскурсией.

Скудные строки, сочиненные усталой от светского общения головкой, наталкивали мадемуазель Санду на два ложных вывода: 1) мы скоро заживём парижской жизнью; 2) Франция будет много чем делиться с нами, в том числе последним куском райски благоухающего мыла цвета розовых лепестков для молдавского бабушкиного варенья.

Может быть, и окажутся не совсем правы поспешившие критикнуть Майю Санду, даже не дождавшись её отчета о визите в Париж. Но ведь суть вопроса состоит всё-таки в том, как может быть отчёт о том, у чего не было мало-мальски конкретной, содержательной программы? После официального визита в Брюссель президент РМ ограничилась брифингом, великодушно пообещав журналистам большую пресс-конференцию. Но вот уже пришло время следующей пресс-конференции или совсем другого, новейшего брифинга!..

Будут ли кому-нибудь любопытны подсчёты и сметы выброшенных на ветер общественных валютных средств для французского визита, если его зияющую пустоту уже затмил список лиц формирующегося кабинета министров Гаврилицы, отредактированный Майей Санду в Елисейском дворце не в пример хуже фейсбучной прозы?

Да, чуть не забыл. А вот и последнее, чтобы выдержать обозначенную в заголовке всем знакомую тему:

«…И сам Эммануэль

Ей что-то говорил!»