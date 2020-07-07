Додон: Нынешний парламент скомпрометирован и должен быть распущен
Президент Молдовы считает, что решение Конституционного суда, согласно которому досрочные парламентские выборы не могут быть организованы одновременно с президентскими, является «предсказуемым». Однако оно не изменило его убеждения в том, что нынешний парламент скомпрометирован и должен быть «перезапущен». Об этом заявил Игорь Додон для портала «UNIMEDIA».
«Остаемся убежденными в том, что нынешний парламент скомпрометирован, сформирован из депутатов-перебежчиков и людей олигархов, и, как следствие, этот парламент должен быть перезапущен и очищен от олигархических консерв», – заявил глава государства.
Игорь Додон сказал, что досрочные выборы неизбежны, а провести их надо в самые короткие сроки после президентских.
«Мы будем ориентироваться на волю народа, и, если потребуется, организуем досрочные парламентские выборы настолько быстро, насколько это возможно с точки зрения закона», – уточнил Игорь Додон.
Напомним, что сегодня Конституционный суд постановил, что парламентские выборы нельзя проводить одновременно с президентскими.
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