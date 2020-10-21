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Газета "Кишиневские новости"

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Активисты предупреждают об опасных планах Госдепа и ЦРУ в Молдове

21 октября
19:01 2020
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Народное движение «Спасем Молдову» распространило заявление, в котором говорится – в стране может произойти нечто подобное тому, что мы наблюдали в 2014-м году на Украине, сообщает ИНФОТАГ.

Активисты рекомендуют тем, кто намерен дестабилизировать обстановку в республике, «одуматься и незамедлительно прекратить раскачивать общественно-политическую ситуацию». В Движении считают, что конфликт между Арменией и Азербайджаном, а также события в Белоруссии, Украине, Грузии и Киргизии спровоцированы Государственным департаментом США, Центральным разведывательным управлением и подконтрольными им организациями. Движение призвало граждан Молдовы не поддаваться на провокации.

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