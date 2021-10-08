Гражданский активист Мария Олару приобрела в пятницу на аукционе земельный участок с домом по цене 550 тыс. леев.

Речь идет о жилом доме по улице Тырговиште общей площадью 553 кв.м.

Перед сделкой Олару спровоцировала скандал, заявив о желании заплатить только 500 тыс. леев. Организаторы объяснили, что в ходе аукциона при отсутствии иных претендентов, полагается проводить прямые переговоры. В результате безработная Олару все же согласилась заплатить 550 тыс. леев.

Мария Олару являлась кандидатом в депутаты на парламентских выборах 11 июля. В своей декларации о доходах она указала, что последние два года была безработной.