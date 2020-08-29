Президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос о введении нового общенационального карантина на фоне увеличившегося числа новых заражений коронавирусом за сутки. Об этом сообщает ВВС.

В пятницу, 28-го августа, Франция зарегистрировала 7 379 новых случаев заражения Covid-19. Это самый высокий суточный показатель с момента пика пандемии в марте. Несмотря на значительный рост заболевших, больницы справляются, а количество смертей увеличилось только на 20 человек. По заявлению президента Макрона, правительство делает все возможное во избежание второго общенационального карантина, однако вероятность ужесточения изоляционных мер исключать нельзя.

С момента начала пандемии Франция зафиксировала 267 077 случаев заражения коронавирусом и 30 596 смертей.

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