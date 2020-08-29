Быстрая езда служит стимулятором для мозга

Интересную закономерность выяснили российские ученые из лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Оказывается, если автомобиль едет на большой скорости, в мозгу водителя наступает так называемое «суперсостояние». И тогда неожиданно всплывает информация, которую долгое время невозможно было вспомнить, или приходит решение проблемы, считавшейся неразрешимой.

Однако специалисты предупреждают: так происходит только в том случае, если человек за рулем не испытывает усталости. Когда водитель утомлен, он может элементарно заснуть во время движения. Такое состояние называется микросон, длится всего три – двадцать секунд и человек может даже не почувствовать своего секундного отключения. Но с учетом высокой скорости автомобиля этого бывает достаточно, чтобы произошла авария.

Предотвратить микросон не в силах ни курение, ни жвачка. Лучше уж остановиться и реально поспать некоторое время, пишет «Вечерняя Москва».

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