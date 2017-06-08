ТИХИЙ ПАЛАЧ С ФАЛЬШИВОЙ УЛЫБКОЙ
Подробности биографии стрелка, убившего девять человек в Тверской области
В понедельник , едва начался рабочий день, Тверской облсуд арестовал Сергея Егорова, обвиняемого в массовом убийстве в поселке Редкино Конаковского района в ночь на 4 июня. Житель Москвы ужаснул всех не только своей жестокостью и безжалостностью, но и меткостью: ни у кого из жертв не было шансов выжить. Мы изучили биографию дачного стрелка и поняли: Егоров был настолько скрытным человеком, что вполне мог давно вынашивать план страшного преступления.
Стрелок Сергей Егоров с младшим братом Алексеем и мамой, 63-летней Анной Алексеевной, зарегистрирован в квартире на Дубнинской улице.
— Ничего не могу о Сереже дурного сказать. Приветливый парень. А какой хозяйственный! Бывало, помогал сумки дотащить… — вспоминает соседка с третьего этажа.
По ее словам, некогда мать стрелка работала в местном ДЕЗе и старшего сына туда пристроила. Правда, вот уже более полугода все семейство Егоровых как в воду кануло: с начала года никто их не видел и не слышал. «Может, переехали?..» — предполагают жильцы.
В понедельник следователи СК обыскивали квартиру Егорова (ее, по всей видимости, вскрывали) и опрашивали соседей с первого этажа: здесь жилище стрелка межкомнатной стеной граничит с парикмахерской. Выдвигалась такая версия, что Егоровы продали свою квартиру коммерсантам, чтобы те организовали на первом этаже бизнес.
Многие жильцы трепетно отнеслись к опросам — так, одна соседка в деликатном положении расплакалась при виде людей в погонах. Даме пришлось вызывать «скорую помощь».
Дом Сергея Егорова стоит почти на окраине садоводческого товарищества. Двухэтажный, сколоченный из досок, он возвышается над всеми остальными строениями в поселке.
— Серега сам года три строил — капитально хотел сделать, у него же здесь мать с весны до поздней осени жила, — говорят соседи. — Вообще-то он парень рукастый, в Москве одно время кондиционеры устанавливал, неплохо зарабатывал…
Почему вдруг успешный установщик сплит-систем пошел в электрики садоводческого товарищества, соседи даже предположить не могут. Но работать он начал только в этом сезоне: с 15 мая Егорова приняли на работу.
Да и вообще электрик, устроивший бойню, — темная лошадка. Да, приезжал по выходным к матери, да, здоровался с соседями. Но так, чтобы за рюмкой коньяку поговорить с народом, — ни разу.
— Они вообще как купили этот участок, так сразу и отгородились ото всех высоким забором. Обособленно жили — ни с кем особо не общались. Шумные компании на шашлыки к нему никогда не приезжали. Да и сам Егоров никаких инцидентов не устраивал.
Единственной гостьей Сергея была взрослая дочь — с супругой мужчина вроде как в разводе.
— Она года три подряд иногда приезжала на выходные. Я сперва подумала: может, его девушка. Сергей посмеялся. Нет, говорит, дочь. Он вообще очень много улыбался. И улыбка такая странная, знаете, будто растянутая… — говорит соседка.
На участке у подозреваемого до сих пор стоит его старенький «Опель», в багажник которого негодяй упаковывал тело девятой жертвы — Светланы Сорокиной. Соседи слышали, как в ночь убийства он вернулся откуда-то на этой машине. «Заехал во двор, заглушил мотор, потом зашел в дом, взял что-то и опять убежал. Это теперь мы понимаем, что он за карабином заходил…»
Вообще в день трагедии в поселке Егорова видели многие. Заглянул он и к кассиру Татьяне Морозовой, чтобы оплатить счет за электричество.
— Я в тот день этого Егорова в первый раз видела. Зашел ко мне, оплатил 250 рублей, пошутил: мол, не заели ли меня здесь комары — дверь-то у меня всегда открыта. Нормальный парень: приятное лицо, невысокий… Единственное, что меня тогда резануло, — это его бегающий взгляд, как будто он все время настороже или опасается кого-то. У меня еще мысль промелькнула: а не сидел ли он? Такой взгляд у бывших заключенных бывает…
Трагедия сплотила садоводческое товарищество: зверский поступок электрика здесь обсуждают уже третий день. До этого же главной темой в поселке был конфликт между бывшим и нынешним председателями. Напомним, в интервью «МК» бывшая глава СНТ рассказала, что Егоров в тот день был у нее. И даже высказала предположение: не за ней ли электрик шел с карабином наперевес?
Впрочем, в товариществе эту версию назвали смехотворной.
— Если так рассуждать, то на эту Архипову зуб есть у каждого. Она каждый год по тысяче на дороги собирала с участка. За эти деньги у нас уже шоссе здесь должно проходить. А посмотрите на наши дороги — сплошное месиво. Вот ее и сняли. Потом выяснилось, что даже кассовой книги она не вела. Такая «бухгалтерия по памяти»…
Председатель СНТ «50 лет Октября» также дала первые показания следователям СК. Марина Лобанова (СНТ она возглавляет всего полгода) категорически отрицает, что задержанный Сергей Егоров состоял на должности штатного электрика СНТ.
— Видела его пару раз, когда счета приходил оплачивать, — рассказала Марина Александровна. — Выглядел адекватно, ничем особым не запомнился.
— Говорят, временно вы его на должность электрика взяли?
— Это неправда. Он ходил по участкам и предлагал услуги как частник.
— Когда Сергей приехал в СНТ?
— СНТ работает в летний период. Люди подтягиваются с мая. Наверное, и он примерно в этот период появился. Отследить точно невозможно: тут несколько въездов. Дом зарегистрирован на его пожилую маму.
— Камеры на улицах не висят?
— Нет, люди против их установки, хотя мы предлагали. Конечно, в СНТ нужно наводить порядок: много бесхозных участков, на которых люди не появляются годами.
Об убитых семьях в поселке также ничего плохого сказать не могут. Да, повеселиться могли. Но не то что драки — даже серьезной ссоры, инициированной кем-то из расстрелянных, соседи не припомнят. Так что пролить свет на происходившее в ночь на 4 июня в доме убитых смогут только показания двух выживших девушек и самого Егорова.
Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.