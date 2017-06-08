Подробности биографии стрелка, убившего девять человек в Тверской области

В понедельник , едва начался рабочий день, Тверской облсуд арестовал Сер­гея Егорова, обви­няемого в массовом убийстве в поселке Редкино Конаков­ского района в ночь на 4 июня. Житель Москвы ужаснул всех не только своей жестокостью и без­жалостностью, но и меткостью: ни у кого из жертв не было шансов выжить. Мы изучили биографию дачного стрелка и поняли: Егоров был настолько скрытным человеком, что впол­не мог давно вына­шивать план страш­ного преступления.

Стрелок Сергей Егоров с младшим братом Алексеем и мамой, 63-летней Анной Алексеевной, зарегистри­рован в квартире на Дубнин­ской улице.

— Ничего не могу о Се­реже дурного сказать. При­ветливый парень. А какой хозяйственный! Бывало, по­могал сумки дотащить… — вспоминает соседка с тре­тьего этажа.

По ее словам, неког­да мать стрелка работала в местном ДЕЗе и старшего сына туда пристроила. Прав­да, вот уже более полугода все семейство Егоровых как в воду кануло: с начала года никто их не видел и не слы­шал. «Может, переехали?..» — предполагают жильцы.

В понедельник сле­дователи СК обыскивали квартиру Егорова (ее, по всей видимости, вскрыва­ли) и опрашивали соседей с первого этажа: здесь жили­ще стрелка межкомнатной стеной граничит с парикма­херской. Выдвигалась такая версия, что Егоровы продали свою квартиру коммерсан­там, чтобы те организовали на первом этаже бизнес.

Многие жильцы тре­петно отнеслись к опросам — так, одна соседка в де­ликатном положении рас­плакалась при виде людей в погонах. Даме пришлось вы­зывать «скорую помощь».

Дом Сергея Егорова стоит почти на окраине са­доводческого товарищества. Двухэтажный, сколоченный из досок, он возвышается над всеми остальными стро­ениями в поселке.

— Серега сам года три строил — капитально хотел сделать, у него же здесь мать с весны до поздней осени жила, — говорят соседи. — Вообще-то он парень рука­стый, в Москве одно время кондиционеры устанавли­вал, неплохо зарабатывал…

Почему вдруг успешный установщик сплит-систем пошел в электрики садо­водческого товарищества, соседи даже предположить не могут. Но работать он на­чал только в этом сезоне: с 15 мая Егорова приняли на работу.

Да и вообще электрик, устроивший бойню, — тем­ная лошадка. Да, приезжал по выходным к матери, да, здоровался с соседями. Но так, чтобы за рюмкой конья­ку поговорить с народом, — ни разу.

— Они вообще как купи­ли этот участок, так сразу и отгородились ото всех высо­ким забором. Обособленно жили — ни с кем особо не об­щались. Шумные компании на шашлыки к нему никогда не приезжали. Да и сам Его­ров никаких инцидентов не устраивал.

Единственной гостьей Сергея была взрослая дочь — с супругой мужчина вроде как в разводе.

— Она года три подряд иногда приезжала на вы­ходные. Я сперва подумала: может, его девушка. Сергей посмеялся. Нет, говорит, дочь. Он вообще очень мно­го улыбался. И улыбка такая странная, знаете, будто рас­тянутая… — говорит сосед­ка.

На участке у подозре­ваемого до сих пор стоит его старенький «Опель», в багажник которого негодяй упаковывал тело девятой жертвы — Светланы Соро­киной. Соседи слышали, как в ночь убийства он вернулся откуда-то на этой машине. «Заехал во двор, заглушил мотор, потом зашел в дом, взял что-то и опять убежал. Это теперь мы понимаем, что он за карабином захо­дил…»

Вообще в день траге­дии в поселке Егорова ви­дели многие. Заглянул он и к кассиру Татьяне Морозо­вой, чтобы оплатить счет за электричество.

— Я в тот день этого Его­рова в первый раз видела. Зашел ко мне, оплатил 250 рублей, пошутил: мол, не заели ли меня здесь комары — дверь-то у меня всегда от­крыта. Нормальный парень: приятное лицо, невысокий… Единственное, что меня тог­да резануло, — это его бе­гающий взгляд, как будто он все время настороже или опасается кого-то. У меня еще мысль промелькнула: а не сидел ли он? Такой взгляд у бывших заключенных бы­вает…

Трагедия сплотила са­доводческое товарищество: зверский поступок элек­трика здесь обсуждают уже третий день. До этого же главной темой в поселке был конфликт между бывшим и нынешним председателями. Напомним, в интервью «МК» бывшая глава СНТ расска­зала, что Егоров в тот день был у нее. И даже высказала предположение: не за ней ли электрик шел с карабином наперевес?

Впрочем, в товарище­стве эту версию назвали смехотворной.

— Если так рассуждать, то на эту Архипову зуб есть у каждого. Она каждый год по тысяче на дороги собира­ла с участка. За эти деньги у нас уже шоссе здесь должно проходить. А посмотрите на наши дороги — сплошное ме­сиво. Вот ее и сняли. Потом выяснилось, что даже кассо­вой книги она не вела. Такая «бухгалтерия по памяти»…

Председатель СНТ «50 лет Октября» также дала первые показания следова­телям СК. Марина Лобанова (СНТ она возглавляет всего полгода) категорически от­рицает, что задержанный Сергей Егоров состоял на должности штатного элек­трика СНТ.

— Видела его пару раз, когда счета приходил оплачивать, — рассказала Марина Александровна. — Выглядел адекватно, ничем особым не запомнился.

— Говорят, временно вы его на должность элек­трика взяли?

— Это неправда. Он хо­дил по участкам и предлагал услуги как частник.

— Когда Сергей прие­хал в СНТ?

— СНТ работает в лет­ний период. Люди подтяги­ваются с мая. Наверное, и он примерно в этот период появился. Отследить точно невозможно: тут несколько въездов. Дом зарегистриро­ван на его пожилую маму.

— Камеры на улицах не висят?

— Нет, люди против их установки, хотя мы предла­гали. Конечно, в СНТ нужно наводить порядок: много бесхозных участков, на ко­торых люди не появляются годами.

Об убитых семьях в по­селке также ничего плохого сказать не могут. Да, пове­селиться могли. Но не то что драки — даже серьез­ной ссоры, инициирован­ной кем-то из расстрелян­ных, соседи не припомнят. Так что пролить свет на происходившее в ночь на 4 июня в доме убитых смогут только показания двух вы­живших девушек и самого Егорова.

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.