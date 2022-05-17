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Газета "Кишиневские новости"

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По каким улицам Кишинева нельзя будет проехать с 17 по 22 мая

По каким улицам Кишинева нельзя будет проехать с 17 по 22 мая
17 мая
16:57 2022
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С 17 по 22 мая в Кишиневе будет приостановлено дорожно-транспортное движение по улице Александру чел Бун, на отрезке дороги между Бэнулеску-Бодони и Мария Чеботарь, а также по улице Мария Чеботарь в пределах Колумны и Александру чел Бун, пишет ipn.

Власти Кишинева сообщают, что временная остановка движения связана с необходимостью замены железобетонных столбов ЛЭП. Движение общественного транспорта будет изменено на время проведения работ. Таким образом, микроавтобусы 103, 108, 171 и 174 будут следовать маршруту: ул. Измаил – ул. Митрополита Варлаама – Василе Александри – Штефан чем Маре – Петру Мовилэ – Колумна, далее по маршруту.

Помимо этого, в период с 18 по 20 мая будет приостановлено движение по улице Архангела Михаила, на отрезке дороги между бульваром Георге Виеру и ул. Петру Рареш.

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