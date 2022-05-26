26 мая члены и сторонники ПСРМ вышли на протест перед судом сектора Чеканы, где рассматривается запрос прокуратуры об аресте экс-президента страны Игоря Додона. Протестующие требуют освобождения Додона и прекращения лжи и беззаконий правительства ПДС.

«Это коррумпированное правительство, которое абсолютно ничего не сделало, начало расправу с оппозицией. В истории Республики Молдова не было президента, который бы так издевался над институтом президентства, как Майя Санду, являющаяся гражданкой нескольких государств. Мы видим, что цена на бензин достигла 31 лея, есть много проблем, в том числе оплата счетов за газ, и они расправляются с оппозицией», – заявил президент Федерации “Воевод” Николае Паскару на акции протеста ПСРМ.

Нет сомнений в том, что дело, возбужденное на бывшего президента Республики Молдова Игоря Додона, является политическим заказом, сказал исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

«Стояногло заявил, что Майя Санду просила возбудить на Игоря Додона уголовное дело. В свете того, что происходит сегодня, ясно, что Майя Санду использует юстицию в личных целях. Но преступные методы вызовут эффект бумеранга»,- сказал Батрынча.