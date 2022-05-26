Странно и низко слышать обвинения мне в измене Родине со стороны нынешних властей, заявил экс-глава государства Игорь Додон после того, как вышел из зала суда.

«Странно и низко слышать, что я предал Родину, когда все госучреждения наводнили иностранные советники. Низко слышать то, что я предал Родину, от тех, кто зовёт сюда НАТО», – подчеркнул Додон.

Отметим, что суд сектора Чеканы 26 мая вынес решение о помещении Игоря Додона под домашний арест сроком на 30 дней.

Кстати, прокурор Петру Ярмалюк попытался пожать руку Игорю Додону, но экс-президент Республики Молдова отказался, заявив, что прокуроры выполняют политический заказ.

«Моим делом занимается группа прокуроров из 53 человек, которыми управляет посольство США с согласия Майи Санду. Это политическое дело с целью нейтрализации оппозиции», – отметил Додон.