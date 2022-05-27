Власти Молдовы организовали атаку на социалистов, пытаясь тем самым установить диктатуру, заявил в эфире программы “ТЕМА” на телеканале “Первый в Молдове” исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, комментируя последние события с обыском и домашним арестом на 30 суток экс-президента Игоря Додона и преследования представителей оппозиции.

«Очевидно идет атака конкретно на социалистов, на оппозицию. Но мы полностью готовы и юридически защищаем всю нашу команду. Мы продолжим протесты… Нужно остановить скатывание в диктатуру и кампанию по преследованию неугодных и инакомыслящих», – подчеркнул Влад Батрынча.

В последние дни молдавское общество стало свидетелем грубейшего нарушения гражданских прав и политических свобод со стороны власти. Самые грязные методы – аресты по сфабрикованным уголовным делам и нелепым обвинениям, телевизионная юстиция – были использованы правящим режимом для давления на оппозицию, заявляют в партии социалистов.

ПСРМ провела целую серию протестов против произвола власти. Народный протест – единственный способ вернуть власти в правовое поле, не позволить стране окончательно провалиться в пропасть диктатуры, спасти демократию.

В воскресенье, 29 мая, ПСРМ инициирует проведение митинга, который пройдет без партийных знамен, по принципу свободного микрофона. На нем смогут выступить все желающие, публично выразить свое несогласие с антисоциальной политикой действующей власти, с ее стремлением искоренить всяческое инакомыслие, подавить конституционные права граждан, включая право на свободу слова и мнения. Любой гражданин, вне зависимости от его политических взглядов, сможет открыто высказать свое возмущение самоуправством правящего режима, говорится в заявлении ПСРМ.

Организаторы приглашают всех желающих в воскресенье, 29 мая, в 12.00, в сквер перед парламентом Республики Молдова.