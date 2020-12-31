В уходящем году правительство Иона Кику увеличило инвестиции в дорожную инфраструктуру на 1,4 миллиарда леев, доведя общую сумму, выделенную на ремонт дорог, до 5,2 миллиарда леев. Об этом заявил действующий министр экономики Анатолий Усатый.

Для сравнения: в 2018 году на восстановление инфраструктуры было направлено 2,9 млрд леев, а в 2019 – 3,8 млрд леев. В 2020 году было отремонтировано 900 км дорог. На государственную программу «Drumuri bune» инвестиции составили 1,3 млрд леев, что на 350 млн больше, чем в 2019. Что же качается Дорожного фонда, он вырос на 600 млн леев в сравнении с 2019 годом и составил 1,6 млрд леев.

Напомним: правительство Кику было назначено по предложению Игоря Додона при поддержке ПСРМ.