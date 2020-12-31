Четверг, 31 декабря 2020, 00:31

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Сколько миллиардов леев инвестировало правительство Кику в ремонт дорог

Сколько миллиардов леев инвестировало правительство Кику в ремонт дорог
31 декабря
15:06 2020
Версия для печати

В уходящем году правительство Иона Кику увеличило инвестиции в дорожную инфраструктуру на 1,4 миллиарда леев, доведя общую сумму, выделенную на ремонт дорог, до 5,2 миллиарда леев. Об этом заявил действующий министр экономики Анатолий Усатый.

Для сравнения: в 2018 году на восстановление инфраструктуры было направлено 2,9 млрд леев, а в 2019 – 3,8 млрд леев. В 2020 году было отремонтировано 900 км дорог. На государственную программу «Drumuri bune» инвестиции составили 1,3 млрд леев, что на 350 млн больше, чем в 2019. Что же качается Дорожного фонда, он вырос на 600 млн леев в сравнении с 2019 годом и составил 1,6 млрд леев.

Напомним: правительство Кику было назначено по предложению Игоря Додона при поддержке ПСРМ.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,11–0,33%
EUR20,89–1,06%
GBP23,38–0,05%
UAH0,60–0,30%
RON4,29–1,01%
RUB0,23+0,09%

Курсы валют в MDL на 31.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд