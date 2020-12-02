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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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На Луне посоревнуются радиоуправляемые машинки

На Луне посоревнуются радиоуправляемые машинки
02 декабря
19:51 2020
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Американским школьникам предложено разработать машинки, которые смогут принять участие в гонках в безвоздушном пространстве на поверхности Луны. Вес каждой радиоуправляемой машинки не должен превышать двух с половиной килограммов. Конкурс объявила образовательная компания «Moon Mark», нацеленная на юных изобретателей. А отправятся беспилотные гоночные «болиды» на спутник нашей планеты на космическом корабле «Falcon 9», созданном знаменитой компанией Илона Маска «SpaceX». А разработка гоночной трассы поручена опытному автогонщику и проектировщику. За двадцать с лишним лет он создал более десяти трасс для заездов «Формулы 1».    

Операторы, управляющие гонками, будут делать это с Земли. Заезд предполагается транслировать в режиме онлайн. Правда, когда это произойдет, неизвестно, сообщает 24Техно.

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