Американским школьникам предложено разработать машинки, которые смогут принять участие в гонках в безвоздушном пространстве на поверхности Луны. Вес каждой радиоуправляемой машинки не должен превышать двух с половиной килограммов. Конкурс объявила образовательная компания «Moon Mark», нацеленная на юных изобретателей. А отправятся беспилотные гоночные «болиды» на спутник нашей планеты на космическом корабле «Falcon 9», созданном знаменитой компанией Илона Маска «SpaceX». А разработка гоночной трассы поручена опытному автогонщику и проектировщику. За двадцать с лишним лет он создал более десяти трасс для заездов «Формулы 1».

Операторы, управляющие гонками, будут делать это с Земли. Заезд предполагается транслировать в режиме онлайн. Правда, когда это произойдет, неизвестно, сообщает 24Техно.