Клинтона и Буша убрали из Белого Дома
Портреты бывших президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, вынесли из фойе Белого дома и заменили картинами, изображающими республиканцев, возглавлявших США более века назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Портрет Буша сменили на изображение двадцать пятого президента Уильяма Мак-Кинли младшего, а Клинтона на Теодора Рузвельта. По негласным традициям, в Белом доме на самом видном месте должны быть вывешены портреты последних президентов. Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге написал, что его бывший шеф презирает как Буша-старшего, так и Буша-младшего, а Клинтона считает никудышным главой государства.
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