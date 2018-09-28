Максим РЫКОВ, онколог: «Преодолеть первые дни после отказа от сигарет помогает простой способ: часто чистить зубы — по нескольку раз в день, желательно каждый час»

«Курить бросить легко. Я сам бросал тысячу раз!» — шутил известный американский писатель Марк Твен. Но если серьезно, отказаться от привычки дымить не так-то просто. Как известно, привычка — вторая натура. Многие, очень многие зависимые от никотина и рады бы не курить, да мозг требует привычную дозу допинга — он привык к стимуляции никотином. Сегодня в России, согласно статистике ВОЗ, курит 35% населения, пьют спиртное ежемесячно или чаще 38%. Всего в год на душу населения приходится 2700 сигарет и 10,3 литра алкоголя соответственно. Немало.

И как только не пугают россиян последствиями курения (рак легкого, языка, гортани, бронхиальная астма, инфаркты-инсульты, импотенция, пародонтоз), но многие как дымили, так и продолжают дымить. Правда, людям с сильной волей все же удается победить привычку. Один из них — врач-онколог, зам. директора НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина», главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава России по ЦФО Максим Юрьевич РЫКОВ. «Три месяца назад я решил: хватит травить себя никотином, смял пачку сигарет и выбросил ее в урну», — сообщил он нашему журналисту. А теперь как врач, хорошо знающий физиологию человека, решил помочь в этом и читателям вашей газеты — не только описать свои ощущения после отказа от никотина, но и пошагово изложить, как это делать и что происходит с организмом человека, когда он перестал курить. Поделился опытом с теми, кто уже готов или только собирается отказаться от вредной привычки.

Итак… бросаем курить вместе?

«Первые три дня после отказа от курения — самые трудные, но наиболее критичный — девятый месяц»

«Убежден: каждому человеку по силам изменить свою жизнь, — считает Максим Юрьевич. — Употребляя табак и алкоголь, питаясь вредной пищей, мы не только становимся рабами низменных желаний, но идем по пути саморазрушения. Свернуть с этого пути в принципе легко: достаточно лишь изменить свое отношение к пагубным привычкам.

Не стоит обманывать себя, переходя на сигареты с меньшим содержанием никотина, на электронные сигареты или вейпы (по сути, те же электронные сигареты), — не бывает менее вредных табачных изделий. Стоит просто выбросить пачку, которую еще не докурили, и не покупать новую. Получайте удовольствие не от никотина, а от осознания того, что теперь вы контролируете свои желания, а не они вас.

Знаю по себе: первые три дня наиболее сложные. Могут быть головная боль, слабость, раздражительность. Но… Уже в первые сутки после отказа от курения в крови повышается содержание кислорода. В эти дни следует избегать общества курящих людей, стараться постоянно себя чем-то занять: работой, хобби, прогулкой, чтением, просмотром фильмов. Не сидеть без дела. В крайнем случае лучше лечь поспать, хотя сон может быть тревожным, неглубоким, поверхностным. Преодолеть первые дни поможет простой прием: чистите зубы часто — по нескольку раз в день, лучше каждый час. Ощущение свежего дыхания помогает отвлечься. В дальнейшем я бы советовал записаться к стоматологу на профессиональную чистку зубов, поскольку только такой метод позволяет удалить неприятный запах изо рта и желтый зубной налет.

Некоторым курильщикам с избыточной массой тела, возможно, будет легче совместить отказ от курения с нормализацией питания, с соблюдением диеты — это тоже позволит отвлечься от желания закурить.

К концу первой недели, констатирую это как врач, организм полностью освобождается от никотина. Начинается восстановление слизистой оболочки бронхов и желудочно-кишечного тракта. Могут отмечаться повышенная выработка слизи с ее последующим отхаркиванием, кашель, снижение тонуса кишечника с возникновением запоров или, наоборот, повышение перистальтики и диарея. Возможно, появятся кожный зуд, шум в ушах, бессонница, произойдет снижение иммунитета.

К концу первого месяца нормализуется работа сосудов, улучшается их тонус, повышается иммунитет, связанный с нормализацией процессов кроветворения. Улучшается снабжение органов и тканей кислородом, цвет лица становится более свежим, но могут сохраняться головные боли и головокружение. Восстанавливается обоняние, вкус пищи становится более насыщенным, кашель — реже. Уменьшается раздражительность и нервозность. При этом тяга к курению может ослабевать, а может и усиливаться — к этому надо быть готовым.

К окончанию шестого месяца увеличивается жизненная емкость легких, зуд кожи исчезает, повышается настроение, тяга к курению практически не появляется. Но триггерные, стрессовые ситуации все еще могут привести к срыву. Поясню: для того чтобы не возникла непреодолимая потребность в курении, необходимо избегать сильных стрессов, других проблем со здоровьем и вообще проблем в жизни, пока в процессе избавления от зависимости не выработаются новые системы регуляции биологической, психологической и социальной жизнедеятельности.

Специалисты знают: опасной ситуацией для нарушения биологического баланса может стать употребление психоактивных веществ. Нарушить психологический баланс способны стрессы, нервное перенапряжение, усталость, сильные эмоциональные переживания (как негативные, так и позитивные), приятные воспоминания о моментах курения и др. Социальный баланс могут нарушить общение с теми, кто продолжает курить, резкие перемены в жизни (проблемы в личных отношениях, на работе, с финансами и др.). Поэтому в первое время обязательным условием для избавления от химической (никотиновой) зависимости необходим сознательный уход от провоцирующих ситуаций, от возможных проблем и трудностей.

К концу первого года отказа от курения работоспособность восстанавливается настолько, что можно заниматься активными видами спорта, даже бегом. Тяга к сигаретам в это время уже отсутствует, даже запах табака вызывает отвращение».

«Доказано: у регулярно пьющих алкоголь и курящих риск развития рака в 50 раз выше, чем в среднем по популяции»

«Описанные выше симптомы символизируют достаточно сложный путь, который ведет к отказу от курения. Но не стоит сосредоточиваться на сложностях, думайте о положительных последствиях своего решения и не позволяйте внешним факторам вынудить вас купить очередную пачку сигарет, — советует Максим Юрьевич. — В современном мире проблема курения и приема алкоголя является одной из наиболее актуальных. Интенсивный ритм жизни и чрезмерная загруженность диктуют потребность в доступных средствах релаксации.

Давно доказано: у людей, регулярно употребляющих алкоголь, но некурящих, риск развития злокачественных новообразований в 20 раз выше, чем в среднем в человеческой популяции; у курящих, но непьющих, — в 30 раз выше; а у регулярно курящих и пьющих такой риск в 50 раз выше, чем в среднем по популяции. Не стоит также думать, что слабоалкогольные напитки безвредны. Неумолимые статистические данные свидетельствуют: в странах, где традиционно высок уровень употребления пива — например, в Германии, Чехии, Великобритании, — существенно выше уровень заболеваемости раком кишечника.

Другая проблема — неправильное питание, употребление чрезмерно богатой «простыми» (быстрораспадающимися) углеводами (сахарами), с высоким гликемическим индексом пищи, приводящей к выбросу инсулина; пищи с жирами, но с низким содержанием белка, калорийной и доступной.

Обратная сторона таких «удовольствий» — снижение качества жизни. Кашель, одышка, утомляемость, головные боли, снижение работоспособности — лишь наиболее безобидные последствия. А еще заболевания сердечно-сосудистой системы, импотенция, ожирение, диабет, злокачественные новообразования — вполне реальная расплата за собственную слабость. Не слишком ли высока цена? Но часто ли этим вопросом задаются люди, начинающие свой день с сигареты вместо полезного, богатого белком и клетчаткой завтрака и заканчивающие его бокалом пива или более крепкими алкогольными напитками вместо пробежки в парке?

Согласно статистике ВОЗ, в Российской Федерации курит более трети населения, ежемесячно или чаще пьет алкоголь почти 40% россиян. Но не стоит забывать, что употребление алкоголя и сигарет повышает риск развития злокачественных новообразований в 50 раз!» — еще раз напоминает Максим Рыков.

А теперь — внимание!

«После отказа от никотина важно пережить наиболее критичный девятый месяц, когда усиливаются воспоминания о приятных ощущениях после выкуренной сигареты, хочется вновь ощутить ее запах и вкус, — предостерегает курильщик со стажем Максим Рыков. — Именно в это время в обществе курящих можно сорваться, закурить, причем неосознанно. Сам я курил (с перерывами) где-то 15 лет. Дважды бросал. После второго раза (отказался от сигарет три месяца назад) начал бегать по утрам. Вначале не мог пробежать и 500 метров — задыхался. Теперь могу одолеть и 10 км (правда, с перерывами я бегал и раньше). Чего и вам желаю. Попробуйте, у вас тоже получится».

Под занавес

…Выдающийся американский писатель, журналист и общественный деятель Марк Твен курил трубку и не отказывал себе в хорошем алкоголе. Но в свои поздние годы находился в глубокой депрессии. Умер он от грудной жабы (стенокардия) на 75-м году жизни. Но оптимизма, даже будучи очень больным, не утратил. Это ему принадлежит знаменитая фраза: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены». Произнес он ее в ответ на ошибочный некролог в журнале New York Journal. Его же перу принадлежит и известная фраза: «Курить бросить легко. Я сам бросал тысячу раз!». И еще одна: «Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Потом пытаешься бросить курить, чтобы доказать, что ты мужчина».

Современная «Табачная энциклопедия» тоже зафиксировала несколько поучительных современных афоризмов и цитат в тему: «Курение трубки — медленная, но приятная смерть!»; «Курильщик — не бедняк и не богач, курильщик — сам себе палач».

Лучше и не скажешь.

Александра ЗИНОВЬЕВА.