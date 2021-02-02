На один из недавних рейсов из Еревана в Москву билеты продавались по 700 долларов, рассказала депутат парламента от Партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян, сообщает NEWS.am

Граждане массово бегут из страны. Депутат говорит, что не удивится, если в будущем авиабилеты в Россию будут продаваться на аукционах. «Интересная закономерность: большинство уезжающих из Армении – это те, кто выбрал Никола (Пашиняна, премьер-министра, ред.). Те, кто был в отчаянии и больше всего верил в спасение в виде Никола. Я ни на минуту не сомневаюсь, что Никол уйдет. Проблема не Никол… Проблема Армении – свидетели непогрешимости Никола, у которых нет 700 долларов, чтобы купить билет и покинуть Родину. Это те, кто делает ему искусственное дыхание и считает сдачу Карабаха, а также резню нескольких поколений закономерной и приемлемой», – говорит Зограбян. Она считает, что угроза независимости и существованию самой Армении кроется в ней самой. В стране обвиняют премьера Пашиняна в том, что из-за его непродуманных действий, а потом бездействия, была проиграна 44-дневная война с Азербайджаном. С 1 февраля Россия возобновила на месяц авиасообщение с Арменией.