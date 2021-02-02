Вторник, 2 февраля 2021, 17:49

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Из Еревана в Москву за 700 долларов

02 февраля
14:18 2021
Версия для печати

На один из недавних рейсов из Еревана в Москву билеты продавались по 700 долларов, рассказала депутат парламента от Партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян, сообщает NEWS.am

Граждане массово бегут из страны. Депутат говорит, что не удивится, если в будущем авиабилеты в Россию будут продаваться на аукционах. «Интересная закономерность: большинство уезжающих из Армении – это те, кто выбрал Никола (Пашиняна, премьер-министра, ред.). Те, кто был в отчаянии и больше всего верил в спасение в виде Никола. Я ни на минуту не сомневаюсь, что Никол уйдет. Проблема не Никол… Проблема Армении – свидетели непогрешимости Никола, у которых нет 700 долларов, чтобы купить билет и покинуть Родину. Это те, кто делает ему искусственное дыхание и считает сдачу Карабаха, а также резню нескольких поколений закономерной и приемлемой», – говорит Зограбян. Она считает, что угроза независимости и существованию самой Армении кроется в ней самой. В стране обвиняют премьера Пашиняна в том, что из-за его непродуманных действий, а потом бездействия, была проиграна 44-дневная война с Азербайджаном. С 1 февраля Россия возобновила на месяц авиасообщение с Арменией.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,37+0,61%
EUR20,91+0,37%
GBP23,73+0,53%
UAH0,62+0,66%
RON4,29+0,39%
RUB0,23+1,28%

Курсы валют в MDL на 02.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд