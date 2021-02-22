Психологи из Франции и Сингапура провели ряд экспериментов, охвативших более семи с половиной тысяч человек из нескольких стран. Им предложили видео, запечатлевшее, как люди отвечают на самые простые вопросы.

Во всех случаях испытуемые посчитали неискренними тех респондентов, которые не спешили с ответами. Даже двухсекундную задержку считали признаком лжи, и чем больше была пауза, тем увереннее отвечающего называли нечестным.

Психологи сделали заключение, что вывод об искренности собеседника зависит от скорости его реакции. Отсюда совет: чтобы убедить окружающих в своей правдивости, нельзя медлить с ответом, сообщает spektrum.de.