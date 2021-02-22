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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Лжеца выдает задержка с ответом

22 февраля
20:38 2021
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Психологи из Франции и Сингапура провели ряд экспериментов, охвативших более семи с половиной тысяч человек из нескольких стран. Им предложили видео, запечатлевшее, как люди отвечают на самые простые вопросы.

Во всех случаях испытуемые посчитали неискренними тех респондентов, которые не спешили с ответами. Даже двухсекундную задержку считали признаком лжи, и чем больше была пауза, тем увереннее отвечающего называли нечестным.

Психологи сделали заключение, что вывод об искренности собеседника зависит от скорости его реакции. Отсюда совет: чтобы убедить окружающих в своей правдивости, нельзя медлить с ответом, сообщает spektrum.de.  

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