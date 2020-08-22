На сегодняшний день в стране 22958 человек прошли лечение и 935 умерли от инфекции COVID-19. На 22 августа в Молдове подтверждено 33072 случая заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 554 инфицированных – тяжелое (в том числе 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1306 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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