МИД России опубликовал заявление, в котором говорится о грубом вмешательства послов ЕС во внутренние дела Республики Молдова.

«Призываем официальных лиц Европейского союза и его государств-членов проявлять элементарные нормы дипломатической этики и воздерживаться от открытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств», – говорится в документе.

В ведомстве отметили, что на днях глава делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко в интервью информационному порталу “Media Azi” подверг менторской критике работу якобы “не заслуживающего доверия” Координационного совета по телевидению и радиовещанию Молдавии и призвал “создать законодательный механизм защиты Молдавии от исходящей извне дезинформации”.

Кроме того, в интервью порталу “Cotidianul” Михалко охарактеризовал законы, принятые в декабре 2020 года, как “противоречивые и во многом отбросившие страну назад с точки зрения реформ и выполнения обязательств перед международными партнерами”.

«Вызывает еще большее сожаление, что на этот раз они были поддержаны аккредитованными в Кишиневе послами государств-членов Евросоюза. В их совместном заявлении от 25 февраля отмечается, что ЕС действует в Молдавии “в духе сотрудничества и партнерства” и “при полном уважении независимости и суверенитета Республики Молдова”.

Вряд ли указания Михалко молдавским властям можно рассматривать как проявления “уважения и партнерства” к Республике Молдова», – добавили в ведомстве.

«К сожалению, подобные высказывания главы делегации ЕС в Молдавии, являющиеся откровенным вмешательством во внутренние дела страны, становятся для него обычной практикой. Рассчитываем, что наши европейские коллеги помнят о том, что Молдавия, помимо соглашения об ассоциации с ЕС, имеет международные обязательства в рамках евразийских интеграционных структур, являясь государством-участником СНГ и обладая статусом наблюдателя при ЕАЭС», – сообщается в заявлении МИД России.