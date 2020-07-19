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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 19 июля

Поздравьте тех, кто празднует именины 19 июля
19 июля
00:41 2020
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19 июля День Ангела у Александра, Анатолия, Андрея, Антона, Валентина, Василия, Виктора, Ефима, Иннокентия, Марфы, Ульяны, Федора.

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Неординарное мышление и амбициозность отличают именинников 19 июля. Они умеют брать на себя ответственность и находят выход там, где его просто нет. Именно упорство и целеустремленность подарят безбедную жизнь рожденным в этот день. Хороший характер и добрый нрав обеспечат их множеством настоящих друзей. Именинники 19 июля не терпят трусости и слабости, потому там, где другие промолчат, они не будут отсиживаться в окопах. Обладатели творческих способностей и тонкой душевной организации, им нужно держать в узде свою эмоциональность, так как после взрыва наступает период сожалений и разочарований.

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Поздравляем именинников!

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