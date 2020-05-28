В ходе поездки в Унгенский район президент Молдовы ознакомился с деятельностью ряда экономических агентов.

Среди них было ООО Prog-Agroter во главе с Юрием Врабие. Фирма занимается выращиванием пшеницы, подсолнечника и кукурузы, каждый из видов занимает площадь примерно в 750 гектаров. Юрий Врабие поделился с главой государства рядом трудностей, возникших в его хозяйстве, главная из которых – засуха, нанесшая ущерб части посевов.

Следующий экономический агент – ООО Cidonia во главе с Иваном Булгаком. Коллектив тружеников под его руководством выращивает пшеницу на площади 710 гектаров, подсолнечник и кукурузу на 1200 гектарах, также в хозяйстве есть яблоневый сад, выращивается клубника и огурцы.

Третье хозяйство – ООО Agrosfera BM под руководством Никанора Бузового. Внушительные угодья и у этого предприятия, занимающегося выращиванием пшеницы и подсолнечника на площади по 710 гектаров, и кукурузы на площади 540 гектаров. Есть у них и консервная фабрика.

Глава государства пожелал хорошего урожая коллективам всех крестьянских хозяйств и заверил их в том, что в трудных условиях, переживаемых Молдовой, руководство РМ прилагает все усилия для поддержки важнейшего сектора национальной экономики, а в ближайшее время будут озвучены конкретные предложения по поддержке аграриев.