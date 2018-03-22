Венецианская комиссия и Бюро ОБСЕ дали оценку системе выборов в Молдове

Вминувшие пятницу и субботу прошло совместное заседание Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕпо демократическим инсти­тутам и правам человека. Вчисле прочих рассматривались и про­блемы, возникшие в Республике Молдова, в частности переход с пропорциональной системы вы­боров депутатов парламента на смешанную.

На заседание Венецианской комис­сии в Страсбург отправилась небольшая группа депутатов-демократов во главе с Андрианом Канду. Присутствие молдав­ских народных избранников, не изменило критического настроя еврочиновников к законотворчеству правящей коалиции. По­сле двух дней работы ВК и ОБСЕ опубли­ковали совместный документ, в котором отмечается: Кишинев отказался следовать рекомендациям авторитетных европейских институтов и не в самое подходящее время изменил порядок выборов в парламент.

В итоговом послании члены двух ор­ганизаций витиевато осуждают правящую коалицию: «Признавая суверенное право молдавских депутатов на изменение изби­рательной системы, было все же рекомен­довано в нынешних условиях не изменять… (её) в Молдове. Сформулированные в 2017 году рекомендации остаются в силе, а Ве­нецианская комиссия и Бюро ОБСЕ по де­мократическим институтам и правам чело­века сожалеют, что эта фундаментальная рекомендация не была соблюдена. Пред­стоит выяснить, как будет на практике вне­дрена смешанная система на предстоящих выборах».

В совместном документе подчерки­вается, что Национальная комиссия, раз­делившая страну на одномандатные окру­га, состояла по большей части из людей, лояльных правящей коалиции (13 из 20, по сведениям оппозиции, ред.). По рекомен­дации Венецианской комиссии разница между количеством избирателей в округах не должна превышать 10%. Это положение было нарушено. В одном из двух округов Гагаузии 67278 человек, а в Тараклийском – 35082.

В Венецианской комиссии так и «не по­няли», почему на все Приднестровье было выделено всего 2 избирательных округа, мало их и за рубежом для трудовых ми­грантов: по одному в России, Европе, США и Канаде. А ведь только денежные перево­ды от гастарбайтеров составляют до тре­ти внутреннего валового продукта страны, но соразмерного представительства диа­споры в парламенте правящая коалиция не желает.

Евгений ГОЛЬША.