Дискриминация гастарбайтеров
Венецианская комиссия и Бюро ОБСЕ дали оценку системе выборов в Молдове
Вминувшие пятницу и субботу прошло совместное заседание Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕпо демократическим институтам и правам человека. Вчисле прочих рассматривались и проблемы, возникшие в Республике Молдова, в частности переход с пропорциональной системы выборов депутатов парламента на смешанную.
На заседание Венецианской комиссии в Страсбург отправилась небольшая группа депутатов-демократов во главе с Андрианом Канду. Присутствие молдавских народных избранников, не изменило критического настроя еврочиновников к законотворчеству правящей коалиции. После двух дней работы ВК и ОБСЕ опубликовали совместный документ, в котором отмечается: Кишинев отказался следовать рекомендациям авторитетных европейских институтов и не в самое подходящее время изменил порядок выборов в парламент.
В итоговом послании члены двух организаций витиевато осуждают правящую коалицию: «Признавая суверенное право молдавских депутатов на изменение избирательной системы, было все же рекомендовано в нынешних условиях не изменять… (её) в Молдове. Сформулированные в 2017 году рекомендации остаются в силе, а Венецианская комиссия и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека сожалеют, что эта фундаментальная рекомендация не была соблюдена. Предстоит выяснить, как будет на практике внедрена смешанная система на предстоящих выборах».
В совместном документе подчеркивается, что Национальная комиссия, разделившая страну на одномандатные округа, состояла по большей части из людей, лояльных правящей коалиции (13 из 20, по сведениям оппозиции, ред.). По рекомендации Венецианской комиссии разница между количеством избирателей в округах не должна превышать 10%. Это положение было нарушено. В одном из двух округов Гагаузии 67278 человек, а в Тараклийском – 35082.
В Венецианской комиссии так и «не поняли», почему на все Приднестровье было выделено всего 2 избирательных округа, мало их и за рубежом для трудовых мигрантов: по одному в России, Европе, США и Канаде. А ведь только денежные переводы от гастарбайтеров составляют до трети внутреннего валового продукта страны, но соразмерного представительства диаспоры в парламенте правящая коалиция не желает.
Евгений ГОЛЬША.