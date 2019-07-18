– Игорь Николаевич, с кем будете встречаться в Москве, что намерены обсудить?

– Запланирована встреча с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком, руководством «Газпрома». Есть много вопросов, они касаются наращивания торгово-экономического сотрудничества, социальной части, наших мигрантов, гуманитарной сферы. Обсудим приднестровское урегулирование, поставки газа, возобновление после трехлетнего перерыва работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

– Какие из обсуждаемых вопросов вы могли бы выделить?

– Один из главных – газовый. Действующий контракт на поставку голубого топлива в республику истекает в конце 2019 года, необходимо согласовать и подписать новый.

Есть риск сокращения транзита газа из России в Балканские страны через Украину и нашу страну, начиная с 2020 года.

– Но прежнее правительство Павла Филипа много говорило об обеспечении альтернативных поставок энергоносителей из стран ЕС.

– Говорили много, да мало что сделали. Трубопровод Унгены-Кишинев для поставок газа из соседней Румынии, на который выделил деньги ЕС, так и не достроен. Но, даже если он будет готов, непонятно, откуда взять для него газ. Также неясно, сможет ли республика в случае необходимости наладить реверсные поставки газа через ту же украинскую газотранспортную систему.

– Но есть и другая проблема, которая сейчас активно обсуждается в Молдове, – повышение тарифов для населения, которое эксперты уже называют неизбежным.

— Прежний кабинет оставил нам в наследство «энергетическую бомбу», из-за которой цены на газ действительно могут резко подскочить. Избежать этого можно, задействовав как внутренние резервы, так и внешние, – договариваться с «Газпромом» о скидке, причем не с 1 января, а прямо сейчас. Считаю, что в этом нам может помочь полученный республикой статус наблюдателя при ЕАЭС.

– Новая власть в Молдове поставила задачу демонтировать олигархический режим, который выстроил бывший лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк. Некоторые убеждены, что здесь все средства хороши, в том числе и те, которые использовала прежняя власть.

– Плахотнюк создавал свою порочную власть более десяти лет, начав еще во времена президента Владимира Воронина. И то, что он бежал из страны, еще не означает, что выстроенная им система разрушена. Но пользоваться «методичкой Плахотнюка» для ее демонтажа, как это советуют некоторые, мы себе позволить не можем. Мы многим рисковали, ломая эту систему, чтобы коренным образом изменить ситуацию в стране. Скажу прямо, если бы президента, новое парламентское большинство и правительство не поддержали ЕС, Россия и США, многие депутаты, как и глава государства, наверняка оказались бы в тюрьме, как это нередко случалось с прежними оппонентами олигарха. Люди пошли за новой властью, так как поверили, что прошлые времена беззаконий больше не вернутся. И обмануть их ожидания нам нельзя.

– Но «система Плахотнюка», как видим, сдаваться не торопится?

– Эту систему я бы разделил на несколько составляющих – государственные структуры, экономика и СМИ. Самая сложная ситуация в госструктурах, но здесь процесс уже пошел. То, что олигарх выстраивал в течение многих лет, уже посыпалось в ходе начавшейся две недели назад волны отставок. Это все судьи Конституционного суда, затем последовали руководители Национального центра по борьбе с коррупцией, полиции, глава Службы информации и безопасности, генеральный прокурор, представители других силовых органов, ЦИК.

Второй блок – СМИ, большая часть которых контролировалась олигархом. Здесь также принимаются необходимые изменения в законодательстве, проводится работа с регуляторами. И третий – экономический, откуда режим Плахотнюка брал деньги для своих нужд. Это и разные схемы контрабанды, и госпредприятия, откуда они выкачивали средства. С этим поможет разобраться Высший совет безопасности при президенте, в который входят руководители парламента, правительства, других госорганов. Он поручил правоохранителям провести необходимые расследования и доложить руководству страны.

– Россия, ЕС и США договорились убрать режим Плахотнюка в Молдове. Однако наивно надеяться, что соперничество между Западом и Россией прекратится.

– Путь, на который встали молдавские политики, придерживающиеся разных политических взглядов, очень сложный, но единственно возможный. Да, премьер Молдавии Майя Санду и поддерживающий ее блок ACUM ратуют за интеграцию нашей страны в ЕС. Партия социалистов, лидером которой я был в прошлом, – за сближение с Россией, расширение сотрудничества с ЕАЭС. Вместе с тем мы должны понимать, что в стране, где уже есть приднестровская проблема, а люди разделены в своих симпатиях между Западом и Востоком примерно пополам, геополитические игры опасны. Мы должны научиться сотрудничать во имя интересов народа.

Что касается соперничества между Западом и Россией, то в ходе произошедшего у нас острого политического кризиса внешние партнеры продемонстрировали умение договариваться во имя людей, за что мы им очень благодарны. Хочется верить, что этот настрой будет продолжен и в решении болезненной для нас приднестровской проблемы, что позволит объединить страну. Уверен, это послужит хорошим примером для решения и других болезненных конфликтов, и не только в нашем регионе.