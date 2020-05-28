Об этом сообщил генеральный примар столицы

На своей странице в соцсети Ион Чебан написал, что стадион, который обустраивается в столичном парке “La Izvor” сектора Буюкань, готов на 60%. Предназначен он для игры в пляжный футбол, рассчитан на 1100 мест. Сейчас там устанавливаются трибуны. Все расходы на строительство взяли на себя Федерация футбола Молдовы и ФИФА. Проект предусматривает также обустройство рядом спортивных площадок для мини-футбола, тенниса, пляжного волейбола, а также детских игровых площадок. Кроме того, в парке предусмотрены общественная парковка, колодцы с артезианской водой и дорожки для велосипедистов. Аллеи парка будут освещены, и будут расставлены уличные скамейки.