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Газета "Кишиневские новости"

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Проект обустройства парка “La Izvor” будет завершен к концу июля

Проект обустройства парка “La Izvor” будет завершен к концу июля
28 мая
16:21 2020
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Об этом сообщил генеральный примар столицы

На своей странице в соцсети Ион Чебан написал, что стадион, который обустраивается в столичном парке “La Izvor” сектора Буюкань, готов на 60%. Предназначен он для игры в пляжный футбол, рассчитан на 1100 мест. Сейчас там устанавливаются трибуны. Все расходы на строительство взяли на себя Федерация футбола Молдовы и ФИФА. Проект предусматривает также обустройство рядом спортивных площадок для мини-футбола, тенниса, пляжного волейбола, а также детских игровых площадок. Кроме того, в парке предусмотрены общественная парковка, колодцы с артезианской водой и дорожки для велосипедистов. Аллеи парка будут освещены, и будут расставлены уличные скамейки.

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